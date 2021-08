El nuevo hospital que construye el Gobierno Regional en el distrito de Huarmaca, por más de S/80 millones, va camino a convertirse en otro elefante blanco porque no tiene abastecimiento de agua ni tampoco acceso a un sistema de alcantarillado con lagunas de oxidación.

Esto lo puso en evidencia una comisión de auditores de la Contraloría General de la República, mediante el informe de control N° 13657-2021-CG/GRPI-SCC, elaborado a partir su inspección que realizó entre el 19 de julio y el pasado 4 de agosto.

A este gran problema se suma que la Contraloría también ha detectado serias deficiencias en la construcción del nuevo nosocomio. La obra tiene menos del 40% de avance físico, a pesar que debió concluir el pasado 28 de julio.

FACTIBILIDAD

Las presuntas responsabilidades en el hecho no solo alcanzarían a la contratista y funcionarios del Gobierno Regional sino también a la Municipalidad Distrital de Huarmaca, que otorgó el documento de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado para el proyecto, en enero del 2020.

Gracias a este documento, el consorcio contratista pudo empezar la millonaria obra. Once meses después, en diciembre de ese mismo año, la comuna distrital recién advierte la disminución del caudal de agua, por lo que solicita al contratista que coordine con la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de Cuchupampa para la renovación de los permisos y la factibilidad.

ALCANTARILLADO

En las coordinaciones con la JASS no solo se descubre que el caudal de agua no alcanzaría para abastecer al hospital sino que tampoco se puede dar factibilidad para el desagüe porque en la zona no existen lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas residuales del nosocomio.

Sobre el tema, el supervisor de la obra sostiene que aún no hay respuesta de la contratista sobre cómo resolver el tema.

“Respecto al suministro de agua para el hospital, el supervisor manifestó que el caudal en la captación para la población en el caserío de Cuchupampa no permitiría abastecer con agua la demanda del hospital. Este hecho fue comunicado a la entidad (Gobierno Regional) y hasta el momento no hay respuesta”, declaró el supervisor ante la comisión de Contraloría.

NO HAY PROYECTO

Lo más grave de todo es que en la municipalidad distrital de Huarmaca no hay ningún proyecto en marcha para aumentar la captación de agua para la zona.

“Con el monitor de la obra y ante la preocupación que para el funcionamiento del nosocomio se requiere una gran cantidad de agua, nos constituimos a las oficinas de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, los cuales manifestaron que no poseen proyecto alguno para abastecer de agua al hospital”, refiere el supervisor.

Al respecto, Contraloría advierte que por la ley de Contrataciones, la entidad contratante es la responsable de la gestión de todos los permisos.

Asimismo, en el contrato se deja en claro que la entidad debe apoyar en las gestiones ante el Ministerio de Salud y la municipalidad de Huarmaca.

“Se evidencia que el establecimiento de salud de Huarmaca, a la fecha de la visita de inspección, no tenía la factibilidad del servicio de agua. Además, se advierte que la demanda de agua podría no abastecer los servicios de salud y operar con normalidad […]. La situación presentada podría afectar la finalidad pública del proyecto”, concluye el informe de Contraloría General de la República.