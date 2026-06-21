Hoy se definirá la situación legal de la regidora Patricia Niño Febres y de William Tezén Gonza, alias “Pochola”. Ambos se encuentran bajo una investigación fiscal que los sindica como presuntos implicados en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, en un suceso que conmocionó a la región el pasado mes de mayo.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: La pareja del alcalde Víctor Febre asegura que la regidora Patricia Niño lo vigilaba

La audiencia clave para evaluar el requerimiento de prisión preventiva se realizará hoy a partir de las 5:00 de la tarde. El magistrado a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura será el responsable de dirimir y emitir el fallo sobre la solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía ha solicitado formalmente 18 meses de prisión preventiva en contra de los dos investigados. La medida restrictiva busca asegurar su presencia en el proceso penal, en el que se les acusa del presunto delito de homicidio calificado en agravio del extinto burgomaestre, mientras continúan las diligencias para esclarecer el móvil del crimen.

Al respecto, la abogada Cecilia Pizarro, encargada de la defensa técnica de Patricia Niño, precisó que las diligencias desarrolladas durante el proceso en contra de su patrocinada se han realizado de manera irregular, cuestionando así las acciones de las autoridades.

Para ello, la fiscal expuso los argumentos para desbaratar la estrategia de la defensa técnica de la regidora Patricia Niño Febres. El Ministerio Público aclaró la identidad de un testigo clave y exigió ceñirse estrictamente a las partes procesales del caso.

Cabe señalar que la defensa de la regidora intentó generar una duda ante el juzgado argumentando que el Ministerio Público basaba su acusación en un testigo inexistente o erróneo. Según la defensa, las actas de entrevista del 22 y 23 de mayo de 2026, recogidas dentro del penal de Piura, identificaban al delator como “Erick Camacho Montenegro”, mientras que los registros de los juzgados lo identificaban como “Erick Camacho Monteverde”.

Sin embargo, la fiscalía demostró técnicamente que se trata de la misma persona y confrontó la alegación leyendo la propia declaración que la regidora Patricia Niño rindió el pasado 12 de junio. En la pregunta número 52 de dicho interrogatorio, la abogada y regidora admitió haber ejercido la defensa legal del ciudadano venezolano Erick Camacho Monteverde en un proceso anterior por tenencia ilegal de armas (2025), logrando en ese entonces su libertad bajo pena suspendida.