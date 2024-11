Tras el fatal accidente ocurrido en Moyobamba, región San Martín, donde 12 personas, entre ellos estudiantes de Vice, han fallecido, la Dirección Regional de Educación de Piura emitió la Resolución Directoral N° 11816 donde aprueba la prohibición de los viajes de estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas.

El vocero de la Dirección Regional de Educación de Piura, Juan Aldana, señaló que se aprobó la directiva 16-2024 que prohíbe el viaje de los estudiantes de colegios estatales y privados a fin de evitar exponer a los alumnos al peligro de accidentes como el ocurrido en Moyobamba.

“A partir de la fecha hacia adelante ya está totalmente prohibido. Es una reacción inmediata y necesaria precisamente que busca eliminar que se presenten situaciones como estas y de pronto sensibilizar a todos los padres de las instituciones educativas, no solo a docentes y directores sino a padres y sociedad en general”, dijo Aldana.

Precisó que los colegios que ya tienen programados sus viajes para esta semana se procederán a realizar, pero con las acciones inmediatas de no poner en riesgo a los educadores, estudiantes y padres de familia que acompañan a sus hijos en estos viajes. No obstante, dijo que luego ya no se permitirá que se realicen estas excursiones de promoción.

El asesor dijo que solo en la provincia de Sechura, para este año, se solicitó cerca de 30 permisos para viajes de promoción, los mismos que son autorizados por la dirección del colegio.

“Los permisos no lo da la DREP ni la UGEL sino los directores de las instituciones educativas que tiene la capacidad de darla y supervisarla en confrontación con las UGEL. Nosotros damos la normativa, las orientaciones y las visitas para que eso se cumpla y eso estamos haciendo hasta ahora”, aclaró Aldana.