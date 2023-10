Inseguridad ciudadana. Momentos de terror vivió una familia de un joyero en el distrito de Catacaos, luego que delincuentes colocaron por segunda vez un explosivo. Al parecer el propietario no habría cancelado el préstamo por una fuerte cantidad de dinero.

El hecho ocurrió a las 9:00 de la noche en la vivienda ubicada en el jirón Zepita Nº 235 de propiedad de la familia Silva Saavedra.

Según los afectados, hace una semana dejaron un explosivo en la puerta de su casa en el primer piso, pero pensaron que se trataría de una broma, por lo que no le prestaron mayor interés.

Esta segunda detonación se registró en horas de la noche y afortunadamente solo se registraron lunas rotas, mientras la propietaria de la casa se encontraba al interior del domicilio. Al lugar se constituyeron efectivos de la Comisaría de Catacaos para investigar el caso y recoger los restos del detonante.

Los agraviados manifestaron que no sospechan de nadie porque son una familia muy respetada que no tiene problemas con nadie, no han realizado ningún préstamo a ninguna persona, mostrándose en shock tras lo sucedido.

Fuentes que prefieren el anonimato, indican por su lado, que uno de los integrantes de dicha familia, habría prestado 15 mil soles en joyas, demorando en el pago, motivando esa forma de chantaje.