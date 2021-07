El Órgano de Control Institucional (OCI) del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, advierte anomalías en la obra de construcción de la central de oxígeno y casa fuerza, planta generadora de oxígeno medicinal y grupo electrónico, lo que podría perjudicar la atención a los pacientes con COVID-19 de la región Piura.





Retraso

El informe de Control Simultáneo N°005-2021-OCI/5762-SCC evidenció la demora en el inicio de ejecución de dicha obra, la misma que retrasaría la puesta en funcionamiento de la planta de oxígeno, poniendo en riesgo el fortalecimiento de las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control ante la transmisión comunitaria del COVID-19.

Según el documento, la obra está a cargo del consorcio Santa Rosa por una inversión de 943,701 soles para la construcción de la central, cuyo plazo de ejecución es de 60 días y este se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el acta de entrega de terreno. La entrega del terreno se realizó el 24 de mayo de 2021. El expediente técnico fue entregado el 21 de mayo de 2021, por lo que considerando que se suscribió el 24 de mayo de 2021, el inicio de la ejecución de la obra sería el 25 de mayo de 2021, sin embargo, el hospital y el consorcio Santa Rosa firma un acta de inicio de obra el 26 de mayo de 2021.

No obstante, en una parte del informe señala que, tras la revisión del expediente de contratación alcanzado por el hospital, la Unidad de Logística comunica al consorcio que ha sido seleccionado para la ejecución del componente II (infraestructura) para la construcción de la central el 30 de abril de 2021, la misma que fue notificada el mismo día vía correo electrónico (Gmail), entonces el documento precisa que al darse inicio el 26 de mayo de 2021, hay un retraso de 26 días, riesgo que podría afectar a los pacientes diagnosticados con coronavirus.

A esta demora, se suma que el expediente técnico de la obra alcanzado por el nosocomio no estaba firmado por el proyectista. Asimismo, no se pudo corroborar su disposición en la obra, es decir se informó al personal de control (quien visitó el lugar el 22 y 25 de junio) que no se encontraba en la obra debido a que este fue reubicado en la oficina del contratista, ya que en el local sufrieron el robo de una planta compactadora y equipos livianos.

Esto puede generar el riesgo que dicho documento técnico no haya sido elaborado por el profesional autorizado para tal fin, en afectación de la calidad técnica de la obra.

Asimismo, el informe detalla que durante la visita a la obra, la persona que estaría realizando la supervisión en la obra no cuenta con vínculo contractual con el hospital y que tampoco se identifica cuándo habría sido notificado y desde cuándo habría sido su participación en la obra, generando el riesgo que sus actuaciones como supervisor de obras no sean válidas y/o carezcan de legalidad en detrimento de una correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimientos del contrato.

Ante esta situación, podría presentar una demora en la puesta en funcionamiento de la planta generadora de oxígeno medicinal o grupo electrógeno, poniendo en riesgo el oportuno abastecimiento de oxígeno medicinal para los enfermos de COVID-19.

Al respecto, el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel Pasache, informó que las observaciones presentadas por el OCI de dicho nosocomio ya fueron levantadas en cuanto se comunicó de estos hechos.

“No se podría hablar de ningún retraso si es que la planta no está acá, la obra está por terminar a dos días, la planta llega a fin de mes, no se puede hablar de un retraso. Faltaba el proceso administrativo, firmas, vistos, eso ya se contempló, ya está corregido. No habido ninguna demora porque todo es un proceso y tiene que estar relacionado con la llegada de la planta”, dijo Chinguel Pasache.

El funcionario advirtió que a fines del mes de julio llegará la planta de oxígeno y que dicha construcción lleva un avance del 85%.

No obstante, de no culminar estos trabajos, el hospital procederá a la aplicación de penalidades por la demora.

“Todo es un proceso”, finalizó el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel.