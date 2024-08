Efectivos policiales descubrieron que, un vehículo que había sido robado y posteriormente recuperado por sus colegas de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Unipriv) de Sullana, se la entregaron a una persona que no es el propietario e incluso le levantaron la orden de captura. Además, le vehículo había sido vendido a S/ 3000 a un hombre que fue detenido y que reveló detalles de esta mafia.

La Policía de la comisaría de Nueva Sullana, en la provincia de Sullana, intervino, en un operativo, el pasado 4 de agosto en el sector oeste de la ciudad, a un hombre que manejaba la moderna motocicleta color roja, de placa 9510-JP. Al revisar en el sistema, figuraba que estaba requisitoriada por robo, pero el intervenido de iniciales E.R.P.C. presentó el documento de Suspensión de Búsqueda 127-2024 de la PNP.

Además, en su declaración formal ante la Policía, el intervenido y comprador de dicha motocicleta, manifestó que dicho vehículo se la habían vendido a S/3 000 en un taller de mecánica del barrio Buenos Aires (cuyo nombre tiene la Policía) y que pagó en efectivo S/ 2500 solo con el documento de Suspensión de Búsqueda y que lo restante (S/ 500) tenía que darlo cuando le hagan la transferencia del vehículo.

Pero, los efectivos al indagar y buscar al propietario de la motocicleta y a quien interpuso la denuncia (padre del propietario), se dieron con la sorpresa que él, no sabía nada que la Policía de la Unipirv de Sullana había recuperado su vehículo y que no había acudido a pedir la Suspensión de Búsqueda a dicha dependencia policial.

Al respecto, el denunciante y dueño de la motocicleta, Juan Carlos Ipanaqué Chiroque, padre de quien figura en la tarjeta de propiedad, señaló que cuando recuperaron la motocicleta el pasado 21 de junio, los agentes policiales de la Unipirv no le avisaron. Además, desmintió que él haya ido a solicitar la Suspensión de la Búsqueda de su vehículo a dicha sede.

“Un suboficial de la Policía (de la Unipirv) dice que, supuestamente, yo he ido a su despacho a sacar el retiro de búsqueda del robo (Suspensión de Búsqueda), pero yo en ningún momento lo he conocido, ni lo conozco. En ningún momento me he acercado desde que fui a sentar la denuncia en la Seprove (Unipirv). Desde ahí no he ido allá. Pero, si mi motocicleta fue encontrada, ¿cómo es que no me comunicaron?”, dijo Ipanaqué a diario Correo.

Incluso indicó que, vía celular se comunicaba con un policía y le señalaban que su moto no había sido hallada y que una de las últimas comunicaciones fue a fines de julio, sin saber que el 21 de junio ya la habían recuperado.

Asimismo, pidió a las autoridades respectivas que investiguen el hecho, ya que no es posible que policías se presten para entregar un vehículo robado a personas desconocidas. “Quiero que, si se halla culpable a algún policía, que le caiga todo el peso de la ley”, señaló Ipanaqué.