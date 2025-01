Cerca de dos mil pescadores, estibadores y vendedores de este producto alimenticio de la provincia de Talara, en la región Piura, vienen atravesando momentos difíciles, debido a que no pueden realizar sus faenas de pesca. Esto, debido al derrame de petróleo proveniente de la Refinería de Talara y operada por Petroperú, que ocurrió en el distrito de Lobitos.

Ellos se reunieron en el desembarcadero de Talara y contaron el drama que vienen viviendo, debido a que no pueden salir a realizar sus labores desde hace más de diez días, lo cual viene afectando, además, a sus familias que subsisten de este trabajo. Ante esto, cuestionaron la poca importancia de Petroperú en ayudarlos.

“Ya llevamos más de una semana sin trabajar por el derrame de petróleo. Muchos compañeros son afectados por esta situación. Lo que queremos es que el Gobierno nos apoye porque lo necesitamos de manera urgente por nuestras familias para que puedan subsistir, ya que estamos pasando un duro momento”, dijo el pescador César Arcela Sullón.

Mientras que Felícita Chira, trabajadora del muelle en Talara, dijo que no tienen trabajo desde que se produjo el derrame de petróleo. “Aquí somos trabajadores del muelle. Ahora, con esto (problema) del derrame de petróleo, ¿cómo nos vamos a sostener? Esto nos ha afectado a todos. ¿De dónde vamor a vivir? Esto es lo que tienen que ver (las autoridades) y solucionar este problema”, indicó.

Mientras que Sifrig Arévalo, de la Asociación de Estibadores de la provincia de Talara, cuestionó la falta de apoyo ante este grave problema que los viene perjudicando.

“La afectación se puede ver claramente. Los pescadores no pueden salir (a pescar). No tienen faena de trabajo. Petroperú quiere que les demos evidencias. Con esto, ¿qué más evidencias quiere Petroperú? Si toda la gente (pescadores) no está saliendo a ganarse el sustento diario en Talara. Esto afecta a todo Talara, no solamente a Lobitos”, dijo Arévalo.

Añadió que otro problema que hay, es un fuerte oleaje. “(Además) habido un oleaje anómalo que ha afectado desde La Brea-Negritos hasta Acapulco en Tumbes. Con esto, no se qué esperarán las autoridades para mirar a los pescadores de la zona de Talara...”, indicó Sifrig Arévalo.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana abrió una investigación preliminar contra la empresa Petroperú por la presunta comisión del delito de contaminación del ambiente, tras el derrame de crudo de la playa Las Capullanas, en el distrito de Lobitos.

En tanto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y la Capitanía de Puerto de la Talara de la Marina de Guerra, viene fiscalizando las tareas de limpieza y recuperación de las playas afectadas por el derrame de petróleo en la provincia de Talara, en la región Piura.