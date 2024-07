Un total de 100,173 personas no deberían ser beneficiarias del Programa Vaso de Leche (PVL) en la región Piura, debido a que no cumplen con los criterios de pobreza para acceder a esta ayuda del Estado. Así lo señaló ComexPerú, según datos consignados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú Rafael Zacnich Nonalaya indicó que, todo programa social y en este caso, el Programa Vaso de Leche, está diseñado para distribuir un beneficio de alimentos a una población en situación de pobreza, inclusive en situación de vulnerabilidad y que estén muy cerca a la línea de pobreza.

“En (la región) Piura, un 44% de los beneficiarios del programa, no deberían estar accediendo a este beneficio, porque no cumplen con el criterio de pobreza como población vulnerable. Son un poco más de 100 mil personas que no deberían ser favorecidas y con estos números, Piura se posesiona como la segunda mayor cifra de infiltraciones del programa a nivel nacional”, dijo Zacnich.

Explicó que ante esto, gran cantidad del presupuesto económico son asignados de mala manera para la región. “(...) En Piura, son alrededor de casi 20 millones de soles del presupuesto que son asignados de mala manera, es decir, que van a personas que no deberían recibir el programa (Vaso de Leche)”, añadió el especialista.

PUEDE VER: La reconstrucción del centro de Piura impulsará la actividad comercial

Indicó que los responsables son las municipalidades de la región y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Pueden ver las dos caras de la moneda. Un lado, a quienes asignan estos recursos o quienes construyen el padrón de beneficiarios que son las propias municipalidades y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes no validan que efectivamente las personas cumplan con las condiciones”, dijo.

Aunque añadió que la población debe ser consciente. “También debemos mencionar a la población, porque ellos saben que este tipo de programas solamente deberían ir a personas que realmente lo necesitan. Deben ponerse una mano en el corazón, un poco de consciencia, criterio y racionalidad respecto a que existen personas que no están siendo favorecidas con el programa y que estas personas se están beneficiando de algo que no les corresponde. Estamos hablando que más de 100 mil favorecidos, están quitándole estos recursos a quienes sí lo necesitarían”, detalló Zacnich.

TE PUEDE INTERESAR|| Piura: Exalcalde de San Clemente se ahoga en canal

Espera un mayor control, porque el dinero de los peruanos está siendo destinado a personas que no lo necesitan. “Estamos hablando de recursos de los peruanos que tienen que ser asignados para las poblaciones vulnerables y pobres, personas que se están quedando sin recibir un beneficio social”, señaló.

Asimismo, propuso invertir en la validación de los padrones de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche. “Desde el lado de la administración pública para en este caso, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, (debe) invertir en la validación de los padrones de estos beneficiarios. Sí se puede hacer, pero hay que destinar recursos para ello. Y en el caso de las municipalidades, también (deben) hacer los esfuerzos para reducir estas filtraciones.(...) Son las que están más cercanas y a través de los comedores populares o las instituciones educativas, se sabe quienes deberían recibir o no, el programa (Vaso de Leche), enfatizó Rafael Zacnich a Correo.