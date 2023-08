Con baldes y tinas en mano, vecinos del sector Pachitea, en Piura, bloquearon la calle Roma con Cajamarca, como parte de la protesta contra la EPS Grau por el desabastecimiento de agua potable. Ante tal situación, los moradores metieron los recibos emitidos por la empresa en un balde con agua y señalaron que no pagarán debido a que llevan más de 12 días sin el recurso hídrico.

Gran malestar ha provocado el corte del servicio de agua en el sector Pachitea, provocando que los moradores realicen una protesta la mañana de ayer sábado con la finalidad de exigir a la EPS Grau la reposición inmediata del servicio, ya que llevan más de dos semanas sin el líquido elemento y la empresa tampoco ha abastecido con cisternas a las miles de familia.

“Ya tenemos cerca de 15 días sin agua, entonces no es posible, es más, antes nos daban la salvedad que debían tres meses y te daban la opción de pagar un mes, ahora no, ya quieren que les paguen todo. Están cortando el agua con un mes vencido, no es posible. Miren como está la situación”, dijo el dirigente Oscar Núñez.

Durante la manifestación, los vecinos metieron sus recibos en los baldes de agua, como rechazo al pago de sus deudas, pues indican que no cancelarán porque no cuentan con agua potable y los más de 8 mil habitantes de este asentamiento tienen que comprar los baldes de agua para su consumo y aseo personal, lo que les genera un gasto adicional a su recibo y la empresa no quiere reconocer estos cortes, ya que los cobros son más de S/ 40.

“El problema ha sido desde hace años y nosotros tenemos que comprar agua. No es posible que en otros sectores que pagan menos tiene agua casi todo el día”, cuestionó Reynaldo Flores, otro afectado.

Los protestantes informaron que si el problema persiste en el sector, otras serán las medidas que se tomen ante la ineficiencia de los funcionarios de la EPS Grau.