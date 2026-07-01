El Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura declaró consentida la resolución que sanciona al exalcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, Walther Guerrero Silva, con una multa de 165,000 soles por infringir las normas de publicidad estatal en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

LA MULTA. La decisión fue emitida a través de la Resolución N.° 00346-2026-JEE-PIUR/JNE, por el organismo electoral el pasado 26 de junio de 2026, luego de que el burgomaestre no lograra subsanar los requisitos legales para apelar la sanción impuesta originalmente el 10 de junio de este año.

La penalidad económica y una amonestación pública fueron impuestas debido a que la autoridad distrital no cumplió con el cese y/o retiro de publicidad estatal difundida en la red social Facebook. Dicha orden había sido estipulada inicialmente en mayo de 2026, tras determinarse que vulneraba el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral.

Ante esta decisión, el alcalde interpuso un recurso de apelación dentro del plazo legal; sin embargo, el JEE de Piura detectó que no adjuntó el pago de la tasa electoral obligatoria de S/ 1,650 (30% de una UIT) y, a pesar de que el tribunal le otorgó un plazo de un día hábil para subsanar dicha omisión bajo apercibimiento, la autoridad edil no realizó el pago, por lo que el ente electoral declaró improcedente el recurso el pasado 22 de junio, dejando la sanción en condición de firme y consentida.

Para ello, el presidente del pleno del JEE de Piura, Jesús Lip Licham, y los demás miembros del colegiado, dispusieron un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, para el abono de 30 UIT, equivalente a S/ 165,000. De no hacerlo, el caso será remitido al procurador público del JNE para iniciar las acciones legales de cobro coactivo.

Cabe señalar que se ha convocado al alcalde a una audiencia pública virtual para la lectura de la amonestación, programada para el próximo 3 de julio de 2026 a las 12:00 horas.