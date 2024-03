Con motivo de reforzar la seguridad en la provincia del Paita, la comuna a través de la subgerencia de la oficina de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Paita realizó un operativo inopinado a inmediaciones del mercadillo, clausurando con bloques de cemento y de manera definitiva El Bar La Chama.

Según explicó el subgerente Héctor Pingo Fiestas, esta acción responde al incumplimiento de la ordenanza municipal 006-2014, desacato a la autoridad y variación de especificaciones del local que contravienen con la seguridad de los usuarios.

El funcionario detalló que el domingo 25 de marzo, se intervino y se le dieron algunas recomendaciones para que sean mejoradas, pero hizo caso omiso. Por lo que, con maquinaria pesada, se colocó un bloque de concreto en la entrada principal del local, y en coordinación con el área de Comercialización se revocará el permiso.

“El administrado no levantó las observaciones y no cumplió con las medidas de seguridad como lo manda la secretaria técnica de Defensa Civil, había hecho cambios los cuales no comunicó, por lo que corresponde el cierre definitivo “, señaló.

Pingo Fiestas agregó que también por la mañana se clausuró definitivamente el bar El Portón Negro, ubicado en el asentamiento humano María Parado de Bellido, por no contar con licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil. Aquí también se colocó un bloque de concreto. El subgerente indicó que los operativos van a continuar en toda la jurisdicción de Paita.