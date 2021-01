La Contraloría de la República detectó que la Municipalidad Distrital de Yamango, en Morropón, entregó a 7 funcionarios y/o servidores públicos que laboran en la Sub Región de Salud Morropón y en el sector Educación, canastas de alimentos, en el marco de la emergencia por el COVID-19, a pesar que no calificaban como pobres.





INFORMES

Según el informe N° 10325-2020-CG/SADEN-AOP realizado por la Subgerencia de Atención de Denuncias y emitido el 21 de diciembre del 2020, se detectó que la Municipalidad de Yamango no realizó una correcta identificación y priorización de los beneficiarios de canastas básicas familiares, al incluir y registrar en la “plataforma de transparencia en el marco de la emergencia sanitaria covid-19”, a siete funcionarios y/ o servidores públicos que no son trabajadores independientes y que no tienen condición de vulnerable, toda vez que superarían la línea de pobreza determinada por el INEI; afectando la atención de las necesidades básicas de alimentación a favor de la población vulnerable.





FUNCIONARIOS