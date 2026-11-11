La Contraloría General de la República advirtió que la obra de revestimiento del canal de regadío del distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca, valorizada en más de S/ 8 millones, presenta fisuras y agrietamientos en los paños de concreto. Asimismo, alertó que los trabajos registran un avance inferior al programado. Dicha obra se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Suyo.

El informe de visita de control N° 026-2026-OCI/0450-SVC, correspondiente a la obra denominada “Mejoramiento y ampliación del canal de riego La Copa, Suyo”, identificó diversas situaciones adversas.

Durante la inspección, la comisión de control, junto con representantes de la comuna, contratista y supervisión, constató la presencia de fisuras y agrietamientos en los paños de concreto del revestimiento del canal.

“En el recorrido de las partes que se encuentran con revestimiento, se han encontrado gran cantidad de rebabas de concreto en los paños del canal. Además, hay desniveles entre las juntas entre paño y paño. También, se observa que el canal tiene diferentes acabados y algunos paños porosos”, señala el informe.

Asimismo, tras lo observado en el revestimiento del canal, “no se ha tenido un buen acabado, las rebabas de concreto se presentan cada 2 a 3 paños. En las juntas hay bastantes restos de concreto y algunos entre un paño y otro, no presentan continuidad en el nivel”, indican.

En la visita realizada, la comisión de control también observó paños con fisuras y zonas porosas, las cuales fueron detectadas en las siguientes progresivas: 8+310 a 8+352 (paños fisurados), 8+140 (3 paños sin juntas de dilatación), 8+045 (acabado de junta), 8+00 (paño resanado presenta fallas), 8+180 (paño poroso), 7+480 (fisura en el fondo de canal), 7+460 (dos paños con fisuras), 7+400 (paño fisurado y parte superior rajado), 6+740 (paño rajado) y 6+720 y 4+960, ambos registran paños con fisuras.

“Se ha constatado que a lo largo del canal en construcción, se están presentando deficiencias estructurales en los paños, por lo que la supervisión y la entidad (municipalidad de Suyo), deben verificar la correcta ejecución y, de ser el caso, exigir la subsanación oportuna de las mismas. De no hacerlo podrían afectar el correcto funcionamiento del canal y su vida útil”, señala la Contraloría.

Otra de las situaciones advertidas señala que no se están desarrollando trabajos en la obra, la cual se encuentra retrasada con respecto a su avance programado.

Asimismo, detallan que tras la revisión del cuadro comparativo de avance físico, evidenciaron un retraso significativo frente a la programación contractual vigente, situación que compromete el cumplimiento de la culminación de la obra dentro del plazo establecido.