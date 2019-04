Piura ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de extorsiones

Síguenos en Facebook

En los últimos años, la Policía Nacional ha desbaratado a una decena de organizaciones criminales dedicadas a cometer diversos delitos, entre ellos la extorsión, con el fin de obtener beneficios de forma ilícita.

Pese a ello, los delitos cometidos bajo esta modalidad continúan golpeando a la población, en especial a los empresarios y comerciantes.

Según un último informe dado a conocer por la Policía, en los últimos 15 meses, es decir, durante todo el año 2018 y los tres meses del presente año, se han registrado unas 4,000 denuncias en las comisarías, siendo Lima la que ocupa el primer lugar con un total de 1,196 denuncias (que representa el 30% del total), seguido de la región La Libertad, con 398, y Piura con 279.

Según el informe, al menos el 80% de los casos de extorsión se da a través de llamadas telefónicas; el resto (20%), mediante cartas intimidantes, algunas acompañadas de una bala u otro objeto.

En el caso de Piura, según fuentes policiales, la mayoría de las llamadas extorsivas son cometidas por delincuentes comunes dedicados al robo de motocicletas y celulares, los cuales piden un monto como rescate para devolver dicho bien.

Otro tipo de extorsiones son los perpetrados por delincuentes que llaman para amenazar e intimidar, piden dinero para no hacer daño, no atentar contra un negocio, pero muchas veces no se concretan y solo queda en denuncia.

Los casos de extorsión en el campo de la construcción civil, los reportes señalan que alcanzan un 6%. Aquí los hampones exigen los llamados cupos de trabajo para prestar seguridad, y una determinada cantidad de dinero o cierto porcentaje del monto de inversión de la construcción.

DESDE LOS PENALES

La Policía señala que gran parte de las llamadas extorsivas provienen de los penales, entre ellos el de Piura. Incluso, desde este centro penitenciario también se realizan llamadas para extorsionar a personas residentes en otras regiones.

En los últimos años, ya se han realizado sendos operativos en donde se han incautado, además de equipos telefónicos, libretas donde estaban anotados nombres y números telefónicos de las presuntas víctimas.

Ricardo Álvarez Elías, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), indicó que a nivel empresarial, estos casos se dan principalmente en el rubro de la construcción, aunque señaló que en los últimos meses no han conocido de algún empresario afectado.

“Por las informaciones sigue el tema del sicariato. La extorsión se da más en el sector construcción con estos seudos sindicatos. Hemos visto también hace poco el asesinato de un empresario dedicado a la elaboración de chifles”, manifestó Ricardo Álvarez.

Agregó que “generalmente estos casos de extorsión son originados desde las cárceles, los bloqueadores de señales se requieren hace tiempo para impedir las llamadas”, añadió Álvarez Elías.

NO HAY DENUNCIAS

No obstante ello, el director del penal de Piura, Walter Curo Apaza, indicó que al momento no existen denuncias de alguna extorsión que se realice desde el penal.

“Que se sepa, la existencia de celulares no acredita o demuestra necesariamente que se esté extorsionando, generalmente quienes refieren esto no han evidenciado con ningún documento, ni siquiera denuncias extorsivas a través de la Policía”, manifestó Curo Apaza.

Agregó que “cuando hay una denuncia de por medio, el denunciante va a la comisaría o a la Fiscalía, ellos identifican a través de la geolocalización si la llamada sale del penal, inmediatamente vienen, lo que no ha sucedido, lo que significa que no hay (...) mientras eso no suceda, eso para nosotros es incierto”.

Refirió que durante los cinco meses que está a cargo de la dirección, se han realizado ya dos operativos con la Policía y el Ministerio Público, y que no hay ningún informe que señale que en las requisas se de cuenta de alguna llamada telefónica.

Cabe señalar que la unidad especializada en investigar las extorsiones cuenta con unos 12 efectivos, aunque de servicio se encuentran cuatro en forma permanente para recibir las denuncias.

El coronel PNP Edward Espinoza López, jefe de la Región Policial de Piura, dijo que dicha unidad “realiza un trabajo coordinado con inteligencia de Lima, ello nos ha permitido la captura de grandes bandas criminales”. Se espera que dicho trabajo continúe.