El sueño del viaje de promoción de estudiantes de dos colegios de Piura se convirtió en segundos en una verdadera pesadilla que jamás quisieran recordar. Las risas se convirtieron en llantos, gritos de dolor y desesperación, cuando el ómnibus en el que viajaban se despistó y volcó en la carretera de Moyobamba, región San Martín, dejando 11 personas muertas y más de 30 heridos de gravedad.

El reloj marcaba las 9 de la mañana y los 23 estudiantes de los colegios San Jacinto del distrito de Vice, en Sechura, y 7 de La Salle ,en Piura, reían y disfrutaban del paisaje, cuando de pronto, por razones que la policía investiga y que se presume que el chofer de un motofurgón se atravesó, provocó que el bus de la empresa de transporte Móvil Bus, de placa F4B-960, que iba de Piura a Tarapoto, se despistara y volcara a la altura del caserío El Triunfo, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, región San Martín.

El bus terminó en un precipicio, y tras los gritos de los heridos, los pobladores acudieron a su auxilio para rescatarlos. Luego con el apoyo de la policía, bomberos y personal de salud rescataron los cuerpos sin vida de algunas personas y de los heridos que se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos.

Hasta el cierre de la presente edición se han confirmado 11 fallecidos, entre los que se encuentran cuatro menores de edad, y entre los que figuran dos escolares del colegio San Jacinto de Vice y uno de La Salle de Piura.

Los fallecidos son Carmen Huiman Timaná, Leydi García Vela, Cris Jair Panta Eca (estudiante de San Jacinto), Pedro Israel Nizama Goycochea (estudiante de San Jacinto), Dolibeth Vela Huansi, Yessica Maite Panta Reyes, Anggelo Peralta Díaz (estudiante de La Salle), entre otras personas aún sin identificar hasta el cierre de la presente edición.

Los heridos fueron rápidamente evacuados a los hospitales del Ministerio de Salud, EsSalud y centros de salud.

Se conoció que dos menores de edad fallecieron cuando eran operados, pues registraron hemorragias internas y pese a los esfuerzos médicos no lograron salvarles la vida.

Los pobladores de Moyobamba se pusieron de pie y acudieron a los nosocomios a donar sangre para los heridos del accidente de tránsito.

Tras conocerse el hecho, los familiares de los estudiantes de San Jacinto, se volcaron al terminal de la empresas de transportes Móvil Bus, ubicado en la avenida Loreto, donde solicitaron entre lágrimas un vehículo para que los traslade hasta Moyobamba y poder estar cerca de sus hijos.

“Me comuniqué con mi hija Gastula Raquel Antón Eche a las 7 de la mañana y me dijo que estaban desayunando, estaba feliz y ahora no me contesta el teléfono, no se nada de ella”, lloraba desconsoladamente la madre de la menor.

También en el exterior de la empresa de transportes estaban las madres de los estudiantes Jessica Maite panta Reyes y Regulo Fabián Panta Namuche, quienes entre lágrimas suplicaban a las autoridades un vuelo para que los traslade hasta el lugar de los hechos.

La policía dispuso que un avión de la Dirección de Aviación Policial se traslade de inmediato desde Piura a Moyobamba para realizar la evacuación de agraviados y garantizar la atención inmediata.

El director del colegio San Jacinto, César Galán Purizaca, aseguró que el viaje de promoción no estaba autorizado por la institución.