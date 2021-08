En medio de duras críticas y cuestionamientos, el gabinete presidido por Guido Bellido obtuvo el voto de confianza con 73 votos a favor y 50 en contra y cero abstenciones.

En el caso de los parlamentarios piuranos, cuatro votaron en contra y tres a favor del gabinete. Para especialistas en temas políticos, para recibir la investidura, el discurso del premier fue muy populista y plagado de propuestas sin sustento técnico.

GABINETE

Ayer, en el segundo día de debate en el hemiciclo, los parlamentarios criticaron duramente la exposición de premier Guido Bellido, al cual calificaron como un discurso lleno de promesas, de discriminación y divisionismo sin explicar cómo se harán las cosas. Además, cuestionaron que el gabinete esté integrado por ministros ligados a grupos que son fachada de Sendero Luminoso; mientras que otro grupo calificó al gabinete de improvisados.

CONGRESISTAS

En la votación de los congresistas piuranos, los tres representantes de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, César Revilla y María Zeta; además de Miguel Ciccia de Renovación Popular votaron en contra del voto de confianza; mientras que los integrantes de la bancada de Alianza Por el Progreso, Heydi Juárez y Manolo García Correa; sumado a Wilmer Elera de Somos Perú inclinaron su voto a favor del gabinete de Guido Bellido.

El parlamentario Eduardo Castillo precisó que su votación en contra se debió sobre todo a los cuestionamientos directos de ministros ligados al Movadef que son fachadas de Sendero Luminoso y que pese a que esperaron que sean retirados por el presidente Pedro Castillo, este no lo hizo. “Nosotros lo hemos esperado (Bellido) para poder tomar una decisión y ha venido con demagogia pura, plagada con una lluvia de promesas sin ningún tipo de sustento técnico y no podemos dar luz verde”.

La congresista Heydi Juárez, detalló que su voto a favor se inclinó para garantizar una gobernabilidad en el país, pero sobre para asegurar la estabilidad económica. “Con el voto de confianza no estamos aprobando el actuar de los ministros. Vamos a fiscalizar”, dijo.

CONVOCA

Por su parte, el premier Guido Bellido invocó al Congreso a trabajar juntos en una verdadera unidad en aras de la gobernabilidad, de una reactivación económica y lucha contra la pandemia del COVID-19. Asimismo a deponer las diferencias políticas y contribuir a solucionar la crisis que se vive en el país a consecuencia del nuevo coronavirus.

Con respecto, a sus cuestionados ministros, Bellido precisó que “si se tienen que hacer cambios que se hagan, pero que no retrasen las obras que están pendientes”.

DISCURSO

Al respecto, la especialista en Gestión Pública y docente de la Udep, Juana Huaco García, enfatizó que las propuestas del premier Guido Bellido, como la Segunda Reforma Agraria, que el Banco de la Nación compita con la banca privada, un nuevo sistema de pensiones, entre otras, se han planteado con fundamentos vacíos de sustento, ya que no plantea el cómo las va a realizar.

“Todos estamos de acuerdo en el mensaje genérico de luchar por los pobres, pero necesitamos saber el cómo se hace, no con un gobierno totalitario ni comunista, sino con un gobierno democrático y todos con libertad. Los peruanos en medio de la crisis de la pandemia, no quieren propuestas populistas si no que se les vacune para poder reactivar la economía, que haya trabajo para poder llevar el sustento a su familia”, comentó.

Huaco recalcó que si bien se otorgó el voto de confianza al gabinete Bellido, este lo obtuvo por una diferencia corta. En ese sentido, instó a los parlamentarios a ejercer su labor fiscalizadora. “Los congresistas ya lo están diciendo que no van a firmar un cheque en blanco, y como nuestros representantes tiene que cuidar cada una de las acciones que realiza el gabinete. Se tiene que llamar a los ministros para que aclaren lo que va realizar su sector”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche Álvarez, precisó que se mencionó una serie de medidas, dándole mayor participación al Estado, sin determinar de dónde van a salir los fondos o cuál será su fuente de financiamiento para llevar a cabo esas intervenciones, lo que hace suponer un mayor incremento en el gasto público.

“Señala como uno de sus objetivos la reactivación económica. Para tal fin, el país necesita impulsar las inversiones, clave para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. No hay fomento a la inversión sin un clima favorable, sin reglas claras. Gobernabilidad, confianza, estabilidad, predictibilidad, entre otras condiciones, son imprescindibles para atraer y retener las inversiones”, sostuvo.

Del mismo modo, fue enfático en decir que si bien no se mencionó a la Asamblea Constituyente, esto no implica que el gobierno de Pedro Castillo haya desistido de esa iniciativa, con lo cual continúa la incertidumbre.