Padre de menor de 10 años que registra un cuadro de hemofilia pide a EsSalud para que refieran a su hijo a un hospital de la ciudad de Lima, para que pueda recibir atención oportuna ante su enfermedad.

El menor se encuentra internado desde el 29 de diciembre en el hospital José Cayetano Heredia lo cual ingresó con un hematoma en la rodilla derecha, ha pasado por diferentes especialidades, pero hasta hoy, 18 días, no le dan ninguna respuesta.

“Mi hijo utiliza el factor 8, la hemofilia fue detectada desde que nació, y acá no lo quieren operar porque su hemartrosis ya se ha generalizado y si no es atendido podría quedar discapacitado. He pedido de corazón para que me haga la transferencia para llevármelo a Lima y salvarlo”, dijo su padre Daniel Rivas.

El padre pidió ayuda inmediata ya que no puede permitir que su hijo siga sin ser atendido.