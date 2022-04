Polémica ha generado la medida de la Dirección Regional de Salud de Piura de disponer que desde el lunes 18 de abril sea opcional el uso de la mascarilla en áreas abiertas. El primero en oponerse ha sido el Colegio Médico de Piura.

Antitécnico

El secretario del Colegio Médico de Piura y especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, calificó de antitécnica dicha medida porque el índice de vacunación en la región aún es muy bajo.

“La recomendación no tiene criterio técnico y como Colegio Médico opinamos igual que el Instituto Nacional de Salud, que indica que las mascarillas se deberían retirar cuando estemos en una cobertura por encima del 85% de la tercera dosis, para tener un mayor nivel de seguridad y disminuir la transmisión”, subrayó Barrena.

El especialista recalcó que a nivel nacional, en los últimos días, se ha registrado un ligero aumento de casos.

“Lo técnicamente correcto no es todavía sugerir el retiro de las mascarillas, así sean en espacios abiertos, hay menos riesgo de enfermarse, pero no es nulo. Nuestra cobertura de vacunación no es la adecuada en la tercera dosis. Estamos en riesgo que los contagios puedan aumentar”, dijo.

Medida

El director regional de Salud, Fernando Agüero Mija, explicó que esta medida tiene en cuenta la situación de la pandemia en la región Piura, que actualmente se encuentra en riesgo moderado con una disminución en la tasa de positividad respecto a los meses anteriores, así como la baja de pacientes en camas UCI y un porcentaje exitoso de personas inoculadas contra el COVID-19.

“Hay una disminución de la positividad de un 53.6% en el mes de febrero, en comparación al mes anterior, y de 61% en el mes de marzo, en comparación a enero”, detalla Agüero Mija.

Textualmente, la medida de Diresa es la siguiente: “”El uso de mascarilla, como parte del protocolo de protección contra el COVID-19, será opcional en lugares abiertos con aires libres donde se realicen actividades que cumplan con los protocolos de distanciamiento social, uso de desinfectantes para manos y control de presentación de carné de vacunación con las dosis correspondientes”. Así lo dispuso mediante la resolución directoral Nº 0242-2022 de Diresa.