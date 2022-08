Las pistas se siguen tiñendo de sangre. Una madre de familia perdió la vida, luego que el conductor de un vehículo, el cual huyó, la atropelló, mató y abandonó en la carretera Sullana –Alamor, en Piura, la noche del lunes.

Accidente

El lamentable accidente ocurrió en horas de la noche en circunstancias en que Sandra Eduarda Navarro Calle (34) caminaba por la carretera Sullana – Alamor (cruce al distrito de Salitral) con dirección a su vivienda, cuando de pronto el conductor de un vehículo, el cual aún no ha sido identificado, la arrolló y mató.

El chofer, lejos de auxiliarla, la dejó tirada en el pavimento y huyó del lugar sin dejar rastro alguno.

Hasta el lugar llegó personal policial, quienes trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la morgue de Sullana, donde ingresó como NN.

Recién al mediodía de ayer, martes, sus familiares llegaron hasta la morgue donde reconocieron el cuerpo de la mujer y protagonizaron desgarradoras escenas de dolor.

“Descansa en paz hermana, hace días hablé contigo y quedamos en salir a festejar un rato en estos días e igual me preguntaste por mi hermano y me dijiste que nos cuidáramos todos porque nos querías mucho. No sabes cómo tuve que salir desesperado con mi hermano con la esperanza de que todo fuera sólo un rumor, pero tristemente no fue así”, escribieron sus familiares en las redes sociales.

Sus amigos y vecinos también lamentaron su muerte luego que se confirmó su deceso. “Como me duele tu pronta partida hermana de mi corazón solo le pido a Dios que te acoja en su reino y que bendiga grandemente a tus hijos, madre y hermanos y que les dé el consuelo necesario en estos momentos de mucho dolor por esta irreparable pérdida”, manifestaron.

Según la necropsia, la madre de familia murió por las múltiples fracturas y la hemorragia interna a consecuencia del accidente de tránsito.