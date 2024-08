Luego que Correo reveló que la Contraloría de la República detectó la presencia de un animal en la conserva de anchoveta distribuida a las instituciones educativas de Sullana; Qali Warma suspendió la distribución y consumo del lote de ese producto.

A través de un comunicado, el Programa Qali Warma consideró inaceptable que productos distribuidos a las IIEE presenten observaciones a su calidad e inocuidad, por ello el mismo día que se detectó la supuesta materia extraña a la conserva de pescado en la II EE José Idelfonso Coloma, Qali Warma determinó la no liberación, no distribución y no consumo de todo el lote de la referida conserva en todas las instituciones educativas que contaban con ese producto.

Agregó que, para suplir el retiro del referido lote de conservas, se dispuso el intercambio de producto por parte del proveedor en todas las instituciones educativas indicadas, por lo que no se ha afectado la prestación del servicio ni el objetivo del programa.

Subrayó, que Qali Warna solicitó la vigilancia sanitaria y evaluación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), cuyos especialistas tomaron las muestras respectivas del producto, quedando a la espera de su pronunciamiento.

En relación con las observaciones sobre deficiencias en la preparación, servido y ambientes en los que se elaboran los alimentos, resaltó que Qali Warma trabaja bajo el modelo de cogestión, mediante el cual los Comités de Alimentación Escolar (CAE), constituidos por directores, docentes y padres, son los responsables de la prestación del servicio alimentario.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Con autorizaciones y concesiones promueven la formalización de la acuicultura

Ante ello, ha programado reuniones con la UGEL Sullana para reforzar la capacitación y realizar sesiones demostrativas en las instituciones educativas José Idelfonso Coloma, n.° 154, n.°14857 San Miguel Arcángel, María Reina de la Paz, 516 Virgen del Perpetuo Socorro, n.° 14854 José Santos Chocano, n.° 325, n.° 1137 y n.° 073 Mi Segundo Hogar. Aseguran que, en lo que va del año, Qali Warma ha capacitado en Piura a más de 4 mil CAE en buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de almacenamiento, agua segura, menú escolar y adecuado manejo de residuos sólidos.