El Poder Judicial reprogramó el inicio del juicio oral contra el suboficial de la PNP, Elvis Miranda Rojas, cuya audiencia estaba programada para ayer, luego que la Fiscalía solicitó tres años de cárcel para el agente.

Elvis Miranda junto a su abogado particular Diego Huamán y su madre Lucy Rojas esperaron por unos minutos el inicio del juicio oral por el caso que se le sigue desde el 2019, año en que se le acusó de haber matado al presunto delincuente Juan Carlos Ramírez Chocán, durante un asalto en Castilla, sin embargo, el representante del Ministerio Público no se presentó a la audiencia siendo reprogramada para el próximo 19 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

Miranda Rojas sostuvo que ellos han cumplido y se han presentado a la audiencia, sin embargo, la Fiscalía deberá responder la causa de su ausencia en este proceso.

Informó que solicitará a Control Interno del Ministerio Público investigar por qué no se presentó ni justificó la ausencia en este proceso.

“Hoy (ayer) nos presentamos, estuvimos todos, pero la Fiscalía nunca se presentó ni ha emitido ningún comunicado ni justificación. Simple y sencillamente no fue. La jueza lo corroboró y su secretaria dijo que la Fiscalía había sido válidamente notificada, pero no tenían ningún documento recepcionado de justificación por parte de la Fiscalía”, dijo.

Agregó que solicitarán a Control Interno del Ministerio Público tome acciones.”Nosotros vamos a impulsar el tema de que el Control Interno o Control Institucional del Ministerio Público tome acciones en ese punto, porque no es posible, si yo no me hubiese presentado, a mí me declaraban reo contumaz o reo ausente y me declaraban una requisitoria y, por ende, me iban a solicitar mi captura, pero en el caso de la Fiscalía, o sea, simple y sencillamente no asisten y ahí queda todo. Yo creo que Control Interno del Ministerio Público debería tomar cartas en el asunto”, insistió.