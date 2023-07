Mediante la geolocalización, llamadas y fotografías, la Policía de Lima y Ecuador rescataron a una adolescente de 17 años que estaba siendo llevada hacia Colombia por una mafia de venezolanos. Así lo denunció su padre, un obrero de la provincia de Sullana.

El calvario empezó cuando la menor fue captada por una presunta red internacional que la conformarían venezolanos. Ella, que residía con su madre en el distrito de Los Olivos, en Lima, decidió coger su mochila e irse de su vivienda.

“Yo la estuve llamando (a su celular), pero no me respondía, pero luego me contestó y me dijo que se estaba yendo a la frontera con Bolivia”, dijo su padre Percy Serapio Aldana a Correo.

Ante esto, decidió contactarse con la Policía de Lima, quienes mediante la geolocalización del celular, detectaron que la menor había pasado Sullana y Talara y se estaba yendo a Tumbes. Debido a esto, la Policía llegó a dicha ciudad y pudieron contactarse con la menor a su celular y tras convencerla para que se tome unas fotos, lograron ubicarla.

“(La Policía) La convenció que se tome fotos, porque les dijo que estaba comiendo. Al ver la foto que les envió, la Policía vió que estaba en un mercado en Ecuador (Huaquillas)”, dijo el padre de la menor. Ante esto y en coordinación con la Policía de Ecuador, cercaron la zona y pudieron ubicar y rescatar a la adolescente.

