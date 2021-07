De alto vuelo. A casi una semana de la captura del presunto cabecilla de la organización criminal “Los Malditos de Chiclayito”, el venezolano Javier José Cumache Rodríguez (21), alias “Javielito”, realizada el martes último en el A.H. Flor de María del distrito de Veintiséis de Octubre, siguen apareciendo nuevos audios de WhatssApp y Facebook, además filmaciones del lugar en donde “planeaban” y “ofrecían” sus servicios de sicariato.





Pruebas

En manos de la Policía se encuentran decenas de audios de WhatssApp donde los presuntos integrantes de esta peligrosa banda de sicarios coordinaban la muerte de dos jóvenes, quienes fueron acribillados de 15 proyectiles de arma de fuego en la ribera del río, en setiembre del 2019.

“Al muchacho le dicen culón, tiene la chapa de un causita de Santa Rosa, pero no es de Santa Rosa, sino es culón del quinto módulo, más conocido como el descocado. El muchacho ha participado en la plomeada de la mamá de la señora Iris Portilla, el día que la han plomeado a la señora. Ha sido ese muchacho junto al maleante Chester y el Conejo. De esta última plomeada que le han metido en el barrio de Los Portilla, ha participado el muchacho, el descocado”, se escucha hablar a los venezolanos que integrarían esta peligrosa banda de asesinos a sueldo.

En los mismos audios se escucha donde brindan características físicas del “objetivo” y la ubicación exacta donde lo encontrarían y la forma cómo lo asesinarían.

“(el descocado) anda en una cross amarilla, es un negro agarrado como de mi contextura, tiene tres líneas atrás como símbolo de adidas (…), conversa con los de abajo causa y si hay que hacerle la fiesta se le hace, se le jala, se le aprieta y que lo jale al chirumbo para una chamba, y cuando lo jale, lo jalamos, en pleno carro lo descargamos y del otro muchacho ya sabes dónde llega (…), tú coordina con la gente de abajo (…), cualquier nota cuenta conmigo (…), el muchacho, el descocado ta’ viviendo al fondo en Chiclayito, en el barrio de La Loca Lily, el vago está pegado allá, a veces se pone a jugar pelota, si es de proyectarse ahí estoy yo, cualquier cosa ahí estamos”, se escucha.

En otros audios relatan su plan, en venganza para acabar con un rival. “El niño descocado anda que se toca el pecho, que él ha sido quien los ha plomeado a los gatos de Los Portilla y ese día me ha llegado a las orejas que estaban alegres de La Loca Lily porque se había muerto uno al instante, tú me has contado que no, ya pes huevón, conversa bien con la gente de abajo, yo estoy ahí, a las finales una con otro pes huevón”.

También se encuentran en manos de los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) y del Ministerio Público cómo los seis presuntos integrantes de esta banda, todos de nacionalidad venezolana, se reunían para planificar no solo sus crímenes, sino también los asaltos a locales comerciales, empresarios, robo de vehículos y a viviendas ubicadas en zonas exclusivas de la región.

“Causa yo voy a chambear medio día…yo me voy a medir, voy a estar en la noche allá, me ha llamado el hermano de Coco, me ha dicho que quiere hablar contigo, lo que ya han avanzado, en la noche nos empapamos bonito de lo que vamos a hacer (…), causa, trata de conversar bonito con el hermano de Coco, el hermano de Coco es más centrado, conversa con él y queda bonito, ya sabes, para apretar rápido, ustedes vean cómo lo hacen ya saben nomás”, dicen los venezolanos en los audios de WhatssApp.

En otro se menciona cómo asesinarían a sus rivales. “Ya causa, no se diga más, mañana nos reunimos, vamos hacer las cosas bien nomás, todos los que están arriba de mi, a todos se les va hacer, uno por uno, ya nos vamos a reunir todos para ver cómo se va hacer y todas las cosas (armas) que vamos a necesitar (…). Ya, listo hermano, la gente ha estado en la sombra mucho tiempo, si no ha hecho nada hasta ahora, hemos pensado hacer algo bueno, mañana conversamos y cuadramos todo y vemos lo que se hace”.





Videos

Asimismo, existen videos donde se encuentra “Javielito” reunido con cino venezolanos, en el interior de una casa de material rústico (carrizo), al parecer escondidos tras cometer uno de sus asaltos o crímenes.

“Viejo Yocholo, estamos por aquí pa’ lo que sea, habla viejito, habla Yocholo, cualquier cosa manda el trabajito, manda el trabajito, estamos para lo que sea, poco floro, usted le avisa al Sole y más nada viejito”, dicen en el video donde muestran sus armas de corto y largo alcance.

También existen videos de “Manuelito”, implicado en la muerte del barbero venezolano, donde muestra sus armas y municiones.

“Con mi causa Manuelito, para lo que sea”, se escucha decir al sicario venezolano