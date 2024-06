Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), en su tercer día de huelga indefinida bloquearon el ingreso del puerto de Paita tras exigir al Gobierno Central una serie de pedidos en beneficio de los cientos de trabajadores a nivel regional.

Con esta medida provocaron que los vehículos que trasladaban productos de exportación paralicen sus labores, puesto que buscan ser escuchados por el Gobierno Central.

Dentro de sus pedidos, los sindicalistas indicaron que a la fecha el Estado no cumple con el aumento remunerativo ni la escala salarial, pese a que ganaron el laudo arbitral en el 2016.

Ellos indicaron que desde el 2010 en que se aprobó la última escala salarial se amplió la actividad agroexportadora vía la incorporación de nuevas áreas frutícolas. Además, se abrieron nuevos mercados para la exportación.

Asimismo, indicaron que se viene mejorando las exportaciones en un 14%, lo que genera en la actualidad el sector agrario aporte del 25% del PBI Nacional

“Hasta ahora nuestras demandas no se han cumplido. Tienen que aumentarnos mensualmente 165 soles, debido al laudo arbitral ganado en el 2016. Pero no han cumplido. No tenemos nueva escala remunerativa. También pedimos el cambio del jefe nacional de Senasa”, sostuvo Edwin Castro Arévalo, delegado titular del sindicato de trabajadores del Senasa Piura.

También indicaron que hay mejoras en las utilidades de las empresas agroexportadoras y en los agricultores involucrados en el proceso agroexportador, sin embargo, las remuneraciones se han congelado desde el año 2010.

Mientras tanto, en Piura, los trabajadores también acataron esta medida de lucha, donde incluso, han salido a recorrer las diferentes calles de la ciudad como parte de esta huelga indefinida a nivel nacional.