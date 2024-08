Hasta el mes de octubre los amantes del mar podrán apreciar la fiesta de las ballenas jorobadas, que tiene como escenario las playas norteñas de Máncora, Los Órganos, Cabo Blanco y El Ñuro en la provincia de Talara. Así lo dio a conocer el Gobierno Regional Piura a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

“Este espectáculo marino que ofrecen las ballenas jorobadas, están atrayendo a visitantes de diversas partes del Perú y del mundo”, afirmó el jefe de Turismo de la Municipalidad de Los Órganos en Talara, Martín Palomino Zapata. También explicó que este atractivo natural genera un impacto del turismo en la economía local, además contribuye al desarrollo económico de la región, generando empleo y promoviendo el crecimiento de los negocios locales.

Franklin More Espinoza, director de Aeródromos y Puertos, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, explicó que las autoridades de Piura promueven la formalidad de las naves turísticas, la capacitación de operadores turísticos, con el fin de garantizar que cumplan con todas las medidas de seguridad. Aconsejó a los turistas y lugareños, a fin de que aborden sólo naves formales con todas las medidas de seguridad como chalecos salvavidas y equipo de comunicación, para prevenir cualquier accidente.

Para poder apreciar el espectáculo de estos gigantes cetáceos, los especialistas recomiendan que sea entre las 7:00 a.m., hasta las 11:00 a.m., puesto que las condiciones del mar y la luz natural permiten una mejor observación de estos gigantes marinos. Asimismo, no ingerir alimentos pesados antes de embarcarse en la navegación en alta mar, evitar arrojar comida a los animales marinos, usar bloqueador solar y mantenerse bien hidratado.