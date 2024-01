Cansados de los asaltos a mano armada y de las muertes, un grupo de vecinos de la urbanización Bello Horizonte, en Piura, protestó para exigir a la Policía y autoridades mayor seguridad en las calles.

Con lágrimas, la hermana del comerciante asesinado de siete balazos pide justicia y dar con los asesinos de Manuel Mines Villar, quien fue acribillado el pasado 31 de diciembre, cuando salía de su vivienda. “Como toda la ciudadanía, pedir seguridad. Las autoridades que representan a nuestro país lamentablemente no hacen nada y por eso la corrupción avanza. Pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque mi hermano ha vivido toda su vida acá (Piura). Ha sido un hombre luchador, que se ha preocupado por su familia, ha estado pendiente de mis padres, de mis hermanos, de todos y ahora ya no está (llora)”, dijo Elvia Mines.

El hijo de la víctima, Francklin Mines, lamentó la situación que vive su familia por la inesperada muerte de su padre, quien indicó que desde muy joven empezó a trabajar y crear su propio negocio. Espera que la Policía pueda identificar a los asesinos y poner mano dura. “No entiendo nada, mi padre no le ha hecho daño a nadie. Ha sido una persona muy respetuosa, trabajadora. Iba a recibir el Año Nuevo trabajando y lo matan. Si venía siendo extorsionado o no, eso no lo amilanaba para seguir trabajando”, dijo orgulloso el primero de los hijos.

Mientras tanto, espera que el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura pueda identificar a los criminales, los mismos que se habrían movilizado en una motocicleta al momento de matar a su padre. Según indica, hay un video donde se ve a los sujetos huyendo. “No hay nada de verdad, ni siquiera un sospechoso. A mi padre no lo intimidaba nadie a pesar de su edad. Ojalá se ubique a los asesinos, queremos mano dura”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Juveco, dijo que están totalmente abandonados, donde la urbanización es tierra de nadie. “Ahora ya hubo una muerte. Entonces, esto está cada día aumentando y saliéndose de control. Vamos a terminar en un par de años siendo como México, El Salvador, pura matanza. Mientras las autoridades no entreguen un plan estratégico nos vamos a ir al desastre”, dijo Martín Lescano.