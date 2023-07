Preocupante es la situación en la región Piura, debido a que en los 6 meses que va del año, se han registrado 81 crímenes, la mayoría, bajo la modalidad de sicariato y otros para robarles a sus víctimas.

Una de las provincias que registra un alto índice de víctimas es Sullana, debido a que cuenta con 26 crímenes, todos a manos de sujetos que ultimaron a sus víctimas en motocicletas.

Incluso, en esta ciudad, en menos de 5 días, fueron asesinadas 3 personas como es el caso de la comerciante minorista de paltas María Rosaura Rufino Rodríguez que fue ultimada el pasado 24 de junio en el asentamiento Zapata Silva, cuyo móvil habría sido porque no quiso prestarle dinero a los extranjeros.

Otro hecho sucedió el último 28, cuando 2 sujetos en motocicleta mataron de un tiro al comerciante Santos Yamunaqué Lupuche (56) por robarle S/10,000. Y el último caso un día después, cuando mataron de 2 tiros al mototaxista Romy Aquino Sojo (37) cerca de su casa en El Obrero.

Mientras que en Piura, el pasado 20 de junio, el obrero Hilario Rosas Prado (65), murió de una bala perdida, tras un enfrentamiento entre la Policía y unos delincuentes que llegaron a asaltar al restaurante “Entre Tiempo”.

Al respecto, el exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos Flores, indicó que es grave lo que está pasando en la región, ya que el incremento delincuencial es notorio y “no se puede tapar el sol con un dedo”, dijo.

Aunque explicó que el tema logístico es un problema en la Policía para enfrentar a la delincuencia y que los congresistas no hacen nada para modificar algunas leyes para ayudar a contrarrestar esto.

“Uno de los factores es la estrategia policial que está llena de deficiencias logísticas y otro factor es la deficiencia legal, ya que nuestros congresistas que no hacen nada respecto a modificar algunas normas legales que posibiliten que los operadores de justicia, puedan tener las herramientas legales para luchar contra la delincuencia”, dijo Llanos.

Pidió a los legisladores de esta región, que modifiquen normas ante los extranjeros que ingresan como si nada a nuestro país como turistas, pero se quedan a delinquir.

“Hay una ley internacional de Migraciones, donde todos pueden transitar por los países, pero no se pueden quedar en un país a delinquir como pasa. Los extranjeros están acantonados en el Perú y en Piura y Sullana con mayor razón. Frente a esto. ¿Qué medidas legales o qué han hecho al respecto? Tenemos 7 congresistas. Hay que preguntarles ¿qué están haciendo respecto a darles armas a los operadores de justicia para que tomen medidas radicales?”, dijo.

Criticó que los últimos gobiernos no han hecho nada. “Se quieren más patrulleros y no funcionan los radios (para la Policía). Los gobiernos de los últimos 20 años no han hecho nada por la seguridad ciudadana, ya que hay una pelea política y a la población la tienen abandonada”, enfatizó Llanos a Correo.

