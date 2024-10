Un nutrido grupo de pobladores de diversas urbanizaciones realizó una bulliciosa protesta para exigir la inmediata solución a la falta del servicio de agua potable.

Los moradores de las urbanizaciones Bello Horizonte, Hermanos Cárcamo, Los Bancarios, entre otras zonas, realizaron una nueva protesta a las 9 de la mañana de ayer, debido a que cada semana la situación empeora por la falta de agua, ya que solo se abastecen a través de cisternas.

Los pobladores se apostaron en el exterior del pozo de agua de Bello Horizonte, para hacer escuchar su voz de protesta y exigir que les solucionen este problema y se haga pronto la perforación del nuevo pozo de agua.

“Basta de engaños, queremos agua. Desde hace cuatro años Bello Horizonte y las urbanizaciones aledañas como Hermanos Cárcamo, Bancarios, estamos sin agua, desde que se malogró el pozo. Nos abastecemos a pura cisterna a la voluntad de la EPS Grau”, dijeron los pobladores.

Los vecinos agregaron que vienen padeciendo y mendigando agua, sin alguna solución técnica.

“Padecemos por un poco de agua para poder vivir, no hay ninguna solución técnica, su única solución es mandarnos cisternas. ¿Dónde están los técnicos de la EPS para que den una solución definitiva?”, indicaron.

Subrayaron que han pasado el ciclón Yaku, fenómeno El Niño, el dengue, sin contar con el servicio de agua potable y lo que les brindan a través de las cisternas no es apta para el consumo humano.

“Ya nuestras familias no dan para más. El agua que nos brindan es turbia, amarilla con sedimentos. Ya no podemos vivir así, exigimos al gerente de la EPS Grau una solución definitiva, son vidas humadas, salud de las personas. Después de cuatro años no vemos alguna solución “, precisaron.

Advirtieron que tomarán las oficinas de la EPS Grau si no solucionan el problema.