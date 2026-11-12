El teniente de la PNP, Carlos Alberto Montero Collantes, afrontará en libertad la investigación por presuntamente agredir a dos efectivos policiales durante una intervención por una denuncia de agresión contra su pareja, en la provincia de Paita. Esto, luego de que el juzgado dispusiera comparecencia con restricciones en lugar de prisión preventiva.

Durante la audiencia, el oficial se acogió a la terminación anticipada, aceptó los cargos imputados y se comprometió a pagar una reparación civil a favor del Estado y de los efectivos agraviados.

Ante esto, dispusieron que Montero afronte el proceso bajo comparecencia con restricciones, por lo que podrá continuar la investigación en libertad. Esto siempre que cumpla con las condiciones y los pagos establecidos por la autoridad judicial.

La audiencia se desarrolló con la participación del fiscal Freddy Velásquez Zárate del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de la ciudad de Paita, el juez a cargo del caso y el abogado defensor del oficial, investigado por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

CESE TEMPORAL. En tanto, la Oficina de Disciplina de Sullana, de Inspectoría General de la PNP, habría dispuesto la suspensión temporal del servicio del teniente, mientras se desarrollan las investigaciones disciplinarias.

Además, podría pasar a la situación de retiro tras ser investigado por presuntamente agredir a dos efectivos policiales durante una intervención ocurrida en Paita.

De acuerdo a las investigaciones, el teniente habría proferido insultos y amenazas contra los policías intervinientes, además de invocar su grado jerárquico para intentar imponerse. También habría opuesto resistencia a la intervención y detención, incluso habría golpeado a los suboficiales K.L.R. y B.A.C.