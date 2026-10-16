Tres agentes de la comisaría de La Matanza, en Morropón, quienes permanecen detenidos, habrían cobrado S/800 como “comisión” por “coordinar” y convencer a una mujer de desistir de su denuncia por violación sexual contra dos hombres. Dicha cantidad formaría parte de los S/2000 que los dos denunciados habrían entregado para lograr que la víctima no continuara con el proceso.

Según la tesis fiscal, el suboficial PNP Dilmer P.C. aconsejó a la denunciante en la Seincri que no dejara las cosas así y les exija una reparación civil por la agresión sexual, sugiriéndole pedir S/ 1500 a cada uno de los acusados.

El agente pidió a sus colegas detenidos, Jhon H.C.J. y Omar D.A.I., hacer pasar a los acusados. La víctima les exigió S/1500 a cada uno, pero al negarse por ser excesiva la cantidad, Dilmer P.C. convenció a la mujer a solas de rebajar S/ 500, fijando el acuerdo final en S/ 2500.

Posteriormente, los policías informaron a Dilmer P.C. que ya tenían el “encargo”, aunque faltaba un saldo. Por ello, hicieron ingresar a uno de los intervenidos para que transfiriera S/150 vía Yape al celular de la agraviada.

Ya en la oficina de la Seincri, los tres agentes le pidieron a la agraviada que les dejara un “cariñito” porque habían estado toda la noche sin dormir por buscar a los responsables. Además, le solicitaron la mitad del dinero. Incluso, uno de los policías le dijo: “mita y mota”, indicándole que los intervenidos solo habían dejado la cantidad de S/2000, debido que el monto acordado era de S/2500.

Ante esto, la agraviada les pidió a los agentes que le entregaran S/1200 y que los S/800 restantes se los repartieran entre ellos. Además, dos de los policías trasladaron a la agraviada en el patrullero hasta su casa, donde le entregaron S/1050 en efectivo y que los S/150 restantes ya le habían sido transferidos vía Yape por uno de los intervenidos.