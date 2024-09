Los postulantes protestaron para exigir anular el examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura (UNP) realizado el último domingo, por presunto fraude. Algunos ingresaron con 55.75 puntos y solicitaron que se visualice los exámenes, ya que no están de acuerdo con los bajos puntajes.

En medio de la protesta, la Fiscalía anunció que investiga los mensajes que llegaron a algunos postulantes cobrándoles 30 000 soles para asegurarles el ingreso a la facultad de Medicina y 20 000 soles a las otras facultades.

“Le llegó un mensaje a mi tío pidiendo que paguen 20 000 para ingresar, y no solo a mi sino a varios que estamos aquí”, reveló el postulante Santiago Adrianzén.

Los representantes del Ministerio Público también llegaron a la UNP para solicitar a la directora de Admisión que brinde información sobre el último examen. El fiscal José Silva Mechato les dio 24 horas para que presenten la documentación, de lo contrario intervendrán la casa superior de estudios.

De otro lado, los postulantes a la Facultad de Educación en las especialidades de Lengua y Literatura ingresaron con 55.75, igual que Historia y Geografía. Primaria (60.45), Inicial (64.25), siendo los puntajes más bajos en este examen de Admisión. Mientras que con 64.25 puntos ingresaron a la Facultad de Derecho.

Los postulantes que no consiguieron una vacante, acompañados de sus padres también protestaron al exterior de la Fiscalía para exigir que investigue sus reclamos, ya que el puntaje que obtuvieron no coincide con sus respuestas, por lo que exigen anular el examen.

Los estudiantes denunciaron presuntas irregularidades. “Iban y les arrancaban las hojas a los exámenes para completar otros y eso no se hace en una universidad. No es justo que después de habernos esforzado mañana, tarde y noche, tenemos esos resultados. No es justo, es una burla”, precisó María Sanjinez, quien postuló por tercera vez a la Facultad de Derecho.

Otro de los estudiantes pidió que se aclare el tema. “Pedimos un examen justo, no llenos de corrupción. Que investiguen a las personas que están detrás de esto y que nos den nuestros puntajes verdaderos, de lo contrario se debe eliminar el examen, como lo hicieron con el examen de Medicina”, dijo Santiago Adrianzén.

Una madre de familia también denunció que su hija postuló a la Facultad de Física, pero terminó en Economía. Ella dijo que la joven pidió verificar el error, pero no le hicieron caso.

“Exijo la devolución de mi dinero y el derecho que le están negando a mi hija de rendir el examen. Es un derecho por el que hemos pagado. Espero que el examen sea anulado o que nos brinden una solución oportuna para esta situación”, declaró la madre.

Se espera que la Universidad Nacional de Piura se ponuncie hoy por las múltiples irregularidades que se han denunciado.