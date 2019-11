Presentarán nuevos proyectos para mejorar transparencia en contratos y obras públicas

Síguenos en Facebook

La Contraloría General de la República enviará tres nuevos proyectos de Decreto de Urgencia (DU) al Poder Ejecutivo con el objetivo de aprobar algunas medidas normativas que mejoren la eficiencia en la ejecución del gasto público en Piura y otras regiones, y dar mayor transparencia a la labor de diversos actores que intervienen en las contrataciones del Estado, anunció el contralor general Nelson Shack.

“Vamos a enviar en el transcurso de los próximos días tres proyectos de DU al Poder Ejecutivo para que tenga a bien considerarlo, uno de ellos retomando los temas que en su momento presentamos respecto a introducir mayores niveles de transparencia en la actuación de distintos actores que participan en las contrataciones con el Estado (supervisores, procuradores, árbitros, conciliadores, etc.)”, adelantó.

Agregó que otro de los proyectos de DU planteará regular expresamente la ejecución de obras por administración directa para aquellos procesos de contratación que luego de dos convocatorias no consiguió adjudicatario de la buena pro, o para casos en que las obras sean por un monto menor que no genere interés por tratarse de lugares alejados; siempre que la entidad tenga la posibilidad de poder ejecutarlas (presupuesto, inspector de obra, etc.)

En el mismo sentido señaló que insistirían con la propuesta normativa para el fortalecimiento de la Contraloría y la expansión del control concurrente, que sería la tercera propuesta de DU.

“Insistiremos con nuestra propuesta normativa para fortalecer el Sistema Nacional de Control y ampliar el control a todo el país, aprobando la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de obras por ejemplo”, indicó.

El titular de la Contraloría General de la República se presentó ante la Subcomisión encargada de revisar el Decreto de Urgencia N° 008-2019, que está vigente desde el 1 de noviembre, y que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas, de forma tal que sean concluidas prontamente por las entidades de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Municipal) a nivel nacional.

Según el mencionado Decreto de Urgencia, la reactivación se aplica a las obras públicas paralizadas que hayan sido contratadas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; presenten un avance físico igual o mayor al 50% al 31 de octubre de 2019; y, que provengan de un contrato vigente sin reportar ejecución física por tres meses o más o, de un contrato declarado resuelto o nulo.

Shack Yalta indicó que con el fin de contribuir a efectivizar la referida reactivación, y que su continuidad y conclusión garanticen la prestación de los servicios públicos en beneficio de la población, la Contraloría General acompañará a los gestores públicos a través del Control Concurrente.

“Para tal efecto, se han iniciado las coordinaciones con los sectores vinculados, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que las entidades y sus titulares reciban oportunamente los instrumentos y recomendaciones técnicas para operar en el marco del DU”, indicó.

El Contralor General recordó que las entidades involucradas en el DU deben iniciar el registro de inventario de obras públicas paralizadas hasta el 29 de noviembre del presente año a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Dicho registro podrá ser actualizado hasta el 31 de diciembre del 2019.

Los plazos establecidos en las diferentes etapas del proceso de reactivación son plazos máximos, pudiendo la entidad iniciar la reactivación inmediata de una obra o de un conjunto de ellas, sin esperar a tener el listado de obras priorizadas acabado, el cual deberá perfeccionarse a más tardar el 30 de abril de 2020.

“Si todo sigue como lo esperamos, creemos que en el primer cuatrimestre del próximo año deberán estar retomándose estas obras paralizadas”, acotó.