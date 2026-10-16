La presidenta de la república, Keiko Fujimori, junto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, llegó hoy a la región Piura para supervisar las intervenciones preventivas ante el fenómeno El Niño, las cuales comprenden trabajos en puntos críticos y obras de protección para reducir los riesgos de inundaciones y huaicos.

La jefa de Estado supervisará los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En el sector Los Ejidos–Puente Bolognesi, se registra un avance físico del 100 %, con 4,85 kilómetros intervenidos de una meta total de 4,85 kilómetros, asimismo, el avance en volumen de descolmatación alcanza el 85,30 %, equivalente a 464 382 metros cúbicos.En tanto, en El Milagro–La Encantada se registra un avance del 27,59 % y Piedra Negra, del 20,73 %.

Además, las autoridades supervisarán las intervenciones a cargo del Ministerio de Defensa en siete sectores de la región.Cabe señalar que en el marco del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, se programaron 21 intervenciones en Piura, con una meta de 49,35 kilómetros de cauces de ríos y quebradas.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de los cauces para el desplazamiento del agua y contribuir a reducir los riesgos ante posibles crecidas durante el fenómeno El Niño. La culminación de los trabajos en Los Ejidos–Puente Bolognesi está prevista para el 18 de octubre de 2026.