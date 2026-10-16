La presidenta de la república, Keiko Fujimori, junto con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, llegó hoy a la región Piura para supervisar las intervenciones preventivas ante el fenómeno El Niño, las cuales comprenden trabajos en puntos críticos y obras de protección para reducir los riesgos de inundaciones y huaicos.

La jefa de Estado supervisará los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En el sector Los Ejidos–Puente Bolognesi, se registra un avance físico del 100 %, con 4,85 kilómetros intervenidos de una meta total de 4,85 kilómetros, asimismo, el avance en volumen de descolmatación alcanza el 85,30 %, equivalente a 464 382 metros cúbicos.En tanto, en El Milagro–La Encantada se registra un avance del 27,59 % y Piedra Negra, del 20,73 %.

Además, las autoridades supervisarán las intervenciones a cargo del Ministerio de Defensa en siete sectores de la región.Cabe señalar que en el marco del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, se programaron 21 intervenciones en Piura, con una meta de 49,35 kilómetros de cauces de ríos y quebradas.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de los cauces para el desplazamiento del agua y contribuir a reducir los riesgos ante posibles crecidas durante el fenómeno El Niño. La culminación de los trabajos en Los Ejidos–Puente Bolognesi está prevista para el 18 de octubre de 2026.

TAGS RELACIONADOS