El presidente de la República, Martín Vizcarra, criticó que el Comando Regional de Operaciones COVID-19 de Piura haya pedido al Ejecutivo la inmovilización social total durante siete días en esa zona del norte del país debido al alto índice de casos y decesos por coronavirus.

El mandatario, quien señaló que fue el gobernador Servando García quien le transmitió el requerimiento, consideró que esta medida no es la salida. "Me dice, presidente, para solucionar el problema de Piura, como la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle, mejor pongamos toque de queda una semana, las 24 horas del día. ¿Eso va a a ser solución? ¿Impedir que salga la gente las 24 horas del día, por siete días de la semana? Esa no es la solución”, sostuvo.

Asimismo, señaló que “eso es de alguna manera decir: pongo mi futuro en manos de las Fuerzas Armadas, cuando el futuro está en manos de nosotros. O sea, el futuro está en manos de los ciudadanos”.

En ese sentido, el mandatario indicó que solo con responsabilidad social se evitará la propagación de una enfermedad tan compleja, pues dijo que la población no solo debe acatar las normas si ve a la Policía y a los miembros y tanques de las Fuerzas Armadas en las calles. “Si soy responsable, no salgo. Y si salgo, lo hago con todas las medidas de seguridad... Por favor, requerimos la participación de todos: las autoridades y la población”, sostuvo.

“Cuando salimos, no estamos engañando a la autoridad, no estamos engañando al policía, no estamos engañando al soldado. Nos estamos engañando a nosotros, y estamos contagiando, y después vemos los hospitales abarrotados, después vemos las UCI abarrotadas, después vemos cantidad de personas fallecidas. Por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en las calles. Esa es la relación directa”, enfatizó.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en la región Piura se han registrado, hasta la fecha, 1,804 contagiados con el nuevo coronavirus y 149 defunciones por el mal.