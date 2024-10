El proyecto minero El Algarrobo se ejecutará bajo 4 concesiones mineras en el TG3 y será una minería subterránea y no a tajo abierto, la cual priorizará la gestión social y la solución hídrica a favor de la agricultura para la comunidad del centro poblado de Locuto, en el distrito de Tambogrande.

Así lo explicó el director de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, Rogger Incio Sánchez, quien descartó que el proyecto minero afecte la agricultura de la zona y, más bien, resaltó que permitirá, prioritariamente, desarrollar los estudios técnicos sobre el problema hídrico de la zona de influencia y así definir alternativas de solución que favorecerá a los agricultores de la margen izquierda del río Piura bajo un acuerdo marco social con la comunidad campesina de Locuto.

“Este proyecto es muy diferente a aquel que les atemorizó hace 22 años, ya no serán 10 concesiones mineras, serán solo 4 concesiones mineras en el TG3 y no incluirá a TG1...estamos hablando de un proyecto diferente con un método de minería que no perjudica al área superficial donde se desarrolla la agricultura, al contrario, la va a potenciar como sucede en partes del país y del mundo”, explicó Incio.

Afirmó que el proyecto pasará por una aceptación social, para lo cual están informando a la población sobre el proyecto. “Antes de iniciar cualquier estudio de exploración minera, primero se tratará de resolver la problemática del agua en la Comunidad de Locuto”, subrayó Incio.

Informó que el Proyecto El Algarrobo considera, además, la constitución de un fondo social que gestionará los aportes derivados de los compromisos contractuales asumidos por el inversionista, desde la suscripción del acuerdo social. Estos fondos serán destinados a la ejecución de programas sociales en beneficio de Locuto y de los centros poblados de la zona de influencia.

Asimismo, los ingresos generados por el canon y las regalías incrementarán los presupuestos de los gobiernos subnacionales, con especial énfasis en el área de influencia directa.

Sobre El Algarrobo indicó que es un proyecto subterráneo polimetálico de cobre, zinc y plata, que iniciará con una producción de 5 mil toneladas diarias y posteriormente se incrementará a 15 mil toneladas diarias, sin afectar la agricultura de la zona. El proyecto fue declarado de interés el 28 de septiembre último; se estima una inversión de US$759 millones y un monto del proyecto por un total de US$ 2 753 millones.

Tras la declaratoria de interés, las empresas interesadas en el proyecto podrán manifestar su expresión de interés ante Proinversión dentro del plazo de 90 días calendario. En caso de no existir terceros interesados en la ejecución del proyecto, Proinversión procederá - de acuerdo con la norma vigente- con la adjudicación directa del proyecto a favor de la empresa proponente, Compañía de Minas Buenaventura.