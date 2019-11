Reformas políticas y lucha contra la corrupción

Síguenos en Facebook

Reforma constitucional, restricción de la inmunidad parlamentaria, revisión de algunos proyectos y concesiones, penas más drásticas para los delincuentes y corruptos, y proyectos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, son algunas de las iniciativas de los candidatos al Congreso de la República de Acción Popular y del Frente Amplio, partidos que ya lograron su inscripción en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura.

FRENTE AMPLIO

Armando Francisco Ancajima Julián, número 3 de la lista del partido Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, lleva como propuestas parlamentarias, la inmunidad parlamentaria solo para los casos de denuncias que provengan del trabajo de fiscalización.

"Luchar contra la corrupción eliminando la inmunidad solo para actos de fiscalización, y no en temas personales o ajenos al trabajo como legislador. No me voy a proteger con el manto protector de tener la inmunidad", indicó.

Ancajima, quien lleva entre sus iniciativas una propuesta de grupo, señala también que buscarán que los congresistas renuncien a la seguridad de la Policía de Seguridad del Estado, "para que estos efectivos vayan a sumarse en la lucha contra la inseguridad. Si uno no hace nada, no tiene porqué temer", acotó.

Carlos López Jiménez, quien va como número 1 del partido cuyo símbolo es la flor la Cantuta, dijo que lleva como propuestas de grupo, la reforma de la Constitución del país en base a un estado plurinacional que tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, y la igualdad de derechos, entre otros.

También promover la descentralización, una férrea fiscalización a los gobiernos regionales y locales, el dinero público que utilizan las empresas para ejecutar obras, e impulsar iniciativas que resguarden los derechos de los trabajadores, mujeres y personas en estado de vulnerabilidad.

Erick Allan Carnero Aquino, otro de los aspirantes al Congreso por dicho partido que va con el número 7, indicó que lleva entre sus propuestas la erradicación del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), derecho a negociación colectiva y restitución de los derechos laborales y pensiones dignas. También la derogatoria de la Ley Agraria N° 27360, el Decreto Supremo 345 EF que afectaría a los trabajadores del Decreto Ley 728 con la disminución de las vacaciones y la flexibilidad en los despidos.

También la derogatoria del DS 261 EF que consolida los ingresos y que afecta la pensión de los trabajadores de la Ley 276, e impusar una ley que prohíba la quema de caña de azúcar.

Intentamos comunicarnos telefónicamente con los otros miembros de la lista, pero no fue posible.

ACCIÓN POPULAR

Esteban Leonardo Lijap Hidalgo, número 2 de la lista de esta agrupación política, indicó que propondrá incrementar las penas para los delincuentes para hacerlas más disuasivas.

También mejorar el régimen de los trabajadores CAS, fortalecer la agricultura revisando los precios de los insumos, y velar por mejores precios de los productos.

Respecto a la corrupción, se mostró de acuerdo con el cierre del Congreso y las reformas políticas, revisar también los nombramientos de la Junta Nacional de Justicia, y verificar la idoneidad de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional para que no se politicen y no ocurran más blindajes.

Entre las propuestas individuales y de grupo partidario de Franco Salinas López, número 1 de la lista, están la mejora del sistema electoral, no más impunidad y el impulso de las reformas políticas y de justicia.

También fiscalizar y proponer un nuevo sistema del proceso de reconstrucción, y seguimiento a los proyectos regionales y de los gobiernos locales.

Maritza Doralinda Gil Ordinola, número 3 de la lista del partido de la lampa, indicó que lleva entre sus propuestas impulsar una ley de ordenamiento vial y de seguridad, y la libre elección de los trabajadores entre el sistema privado o nacional de pensiones.

También la no privatización del servicio de agua, y la fiscalización del proceso de reestructuración de la EPS (Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento) Grau, así como promover la mejora de la infraestructura, y la calidad del servicio.

Sobre la reconstrucción con cambios, fortalecer la capacidad de gestión de los funcionarios encargados de la ejecución del Plan, proponer el destrabe del presupuesto de los proyectos de inversión, y priorizar las intervenciones hacia la población y los sectores más vulnerables, entre otras iniciativas.

También incluye la priorización de proyectos de ley que eliminen los requerimientos de sentencia judicial firme para que los maestros reclamen al Estado el pago de la deuda social.

David Rodolfo Guidino Rejas, candidato que postula con el número 5, como paiteño indicó que impulsará la entrega completa de regalías y otros beneficios por explotación y concesiones a favor de su provincia, incluyendo lo que genera el territorio del centro poblado La Tortuga que, según afirmó, le pertenece a Paita.

En el aspecto agrícola, indicó que buscará la ampliación de la frontera agrícola y la creación del Banco de Fomento para mejorar la producción de los agricultores, lo mismo que en la pesca.

En cuanto al tema de la corrupción, Guidino dijo que reforzarán la presencia de personas honestas en la administración pública.

También intentamos conocer las propuestas de los otros tres candidatos, pero no fue posible.