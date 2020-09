El caso de la terrible agresión que sufrió el niño venezolano a manos de su padrastro, ha generado la indignación entre la población y ha elevado las alertas de las máximas instancias sobre los altos índices de violencia en la región. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta Morales, fue tajante en decir que la madre del pequeño no se debe escapar de la investigación y debería sufrir la misma suerte que su pareja, quien actualmente cumple 9 meses de prisión preventiva en el penal de Piura.

SANCIÓN PARA MADRE

“Escúchame tú, madre agresora, porque con tu silencio y por el amor a ese hombre (padrastro agresor), permitiste que la sangre de tu sangre, fuera golpeada y torturada. No te escondas más, anda donde la Policía porque te vamos a encontrar, ya que no habrá piedra en este país que no se levante para buscarte”, fueron las palabras de la titular del MIMP, Sasieta Morales, dirigidas a la madre del menor, Karla Andreina Arteaga Rojas (32), de nacionalidad venezolana, quien actualmente se encuentra como no habida, tras la intervención que se produjo el pasado viernes 11 de setiembre, donde la Policía halló al menor en el interior de un hospedaje totalmente golpeado; además ha sido denunciada por el delito de exposición al peligro de persona dependiente y el Centro de Emergencia Mujer ha solicitado también se le incluya en la investigación por el delito de lesiones graves.

Durante su manifestación a la Policía, Arteaga Rojas dijo que las marcadas lesiones que tenía el menor en la espalda era producto de una caída en el baño; sin embargo, según los especialistas, estas lesiones no son por golpe sino producto de un flagelo tremendo.

Es por ello, que Sasieta sostuvo que desde el Ministerio de la Mujer se buscará que el menor sea declarado en desprotección familiar, para que pueda ingresar a un hogar de acogedores, para que finalmente el pequeño pueda tener la felicidad que todo niño debe tener. Al respecto, el hogar de Girina Sirlipú fue seleccionado para que acoja al menor y pueda brindarle la protección que su madre no supo darle.

“El pequeño estuvo encerrado en la habitación del hotel, 14 horas sin agua y comida, a su suerte, hasta que una llamada anónima alertó a la Policía, quienes finalmente lo rescataron, pero lo sorprendente fue encontrar al pequeño tan golpeado como si hubiera estado en una pelea de box de adultos”, comentó.

Con respecto al controvertido diagnóstico del Certificado Médico legal que en un inicio calificó con 4 días de incapacidad física las lesiones que el menor venezolano sufrió; Sasieta no quiso profundizar en el tema, pero detalló que lo importante es que el Ministerio Público cambió dicho diagnóstico a 45 días de incapacidad física, calificando las lesiones como graves. “Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos y es noble rectificarnos, y el Ministerio Público ya ha rectificado”, acotó.

Los médicos del hospital de Santa Rosa han señalado que el menor viene evolucionando favorablemente al tratamiento; sin embargo, aún continúa con los pómulos hinchados y marcas en el rostro, tras la brutal golpiza.

Como se sabe, el padrastro agresor Randy Samuel Angarita Rojas (20), actualmente se encuentra cumpliendo 9 meses de prisión preventiva en el penal de Piura, ex Río Seco, por el delito de lesiones graves y exposición al peligro de persona dependiente.

FIESTA PARA EL PEQUEÑO

Ayer, un grupo de policías y personal del hospital Santa Rosa, le brindaron un momento de alegría en el día de su cumpleaños número 3 , para de esta manera aliviar todo el sufrimiento que a su corta edad sufrió, a manos de quienes debieron protegerlo y brindarle amor. El pequeño con el rostro sonriente y bailando, al ritmo de músicas infantiles, disfrutó del show con dalinas, sus regalos y torta.

Incluso, decenas de personas de buen corazón han hecho llegar las donaciones al nosocomio santarrosino, y se pide sobre todo, suplementos alimenticios porque el menor llegó con un cuadro severo de anemia. Con respecto al diagnóstico de COVID-19, al cual dio positivo, los médicos indicaron que este ya estaba en etapa de superación.

“El menor se está recuperando favorablemente, todavía le quedan las marcas de las lesiones, pero esperamos que esto vaya mejorando con la atención que se le da en el nosocomio”, dijo un policía.

Del mismo modo, el personal de la comisaría de Piura que rescató al pequeño y un equipo del Centro Emergencia Mujer, entre ellos el coordinador regional Carlos Arcaya, fueron reconocidos por la labor que desempeñaron en el caso del pequeño venezolano, que ahora ya disfruta de un ambiente seguro y tranquilo.

VIDEO RECOMENDADO

Piura: detienen a pareja de extranjeros por maltrato infantil 12/09/2020

Piura: detienen a pareja de extranjeros por maltrato infantil 12/09/2020