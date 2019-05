Secretario de la Comisión Regional Anticorrupción será nombrado en quince días

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana, Gladys Péndola Arviza, quien también sería presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción, indicó que en 15 días se nombrará al nuevo secretario de la comisión y permitiría su activación, ya que desde hace 6 meses no se trabaja por hacer frente a la corrupción de la región. “Ellos me han prometido (consejeros) que en quince días deben nombrar al secretario técnico que es lo que falta para que se pueda constituir la comisión”, afirmó Péndola Arviza.

INACTIVO

Al no estar activa la Comisión Regional Anticorrupción, no se proponen políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción a nivel regional. Tampoco se ha aprobado el Plan Regional de Lucha contra la Corrupción, en donde están todas las actividades que se debe realizar dicha comisión para afrontar las denuncias de corrupción. Sin embargo, Gladys Péndola afirma que los trabajos no se han paralizado; por el contrario, dijo que los integrantes de la comisión vienen realizando investigaciones. Además, ella viene suscribiendo algunos oficios en su calidad de presidenta de la comisión; sin embargo, esto no sería recomendable porque oficialmente no están reconocidos en el cargo.

PLAZO

De no cumplir el plazo establecido y nombrar al secretario técnico y la activación de la comisión, ya incurren en el delito de omisión de actos funcionales; y si en el caso un ciudadano decida denunciar el incumplimiento de la ley 29776 y la OR 263-2013 que rige la comisión, los consejeros regionales y el gobernador se expondrían a ser denunciados por omitir sus funciones.

Ante ello, el ex secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, Jaime Távara, espera que el Consejo Regional, junto a la gobernación regional, acuerden para la elección del funcionario de confianza y pueda trabajar de manera autónoma en la lucha anticorrupción.