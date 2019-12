Segundo Dioses: "Nunca es tarde para lograr el cambio en la UNP"

Síguenos en Facebook

En los próximos días se elegirá al nuevo rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP). El candidato Segundo Dioses Zárate opina sobre los cambios producidos en el proceso electoral.

¿Por qué los alumnos deben votar por usted en estas elecciones universitarias?

Se ha demostrado que mi propuesta de hace muchos años es un cambio en la universidad, yo vengo denunciando irregularidades desde hace 20 años, con todas las gestiones. No me he equivocado, ya vemos cómo está la universidad en estos momentos. Lamentablemente, algunos colegas están reaccionando demasiado tarde, pero también es cierto que nunca es tarde para hacer mejores propuestas. Por otro lado, he tenido un cargo donde siempre he cumplido lo que he propuesto.

¿Cuáles son sus propuestas?

En el tema de la institucionalidad, por ejemplo, que los alumnos no formen parte del gobierno es un problema institucional, que eso lo determina la ley universitaria. Los muchachos están huérfanos, no tienen mecanismos de reclamar porque, según la ley, ellos deben formar parte del consejo de facultad, consejo universitario y asamblea. Es un abuso que la autoridad comete porque los centros federados que nosotros estamos proponiendo serían una piedra en el zapato, cuando una autoridad está haciendo mal las cosas busca que nadie estorbe en su gestión. Nosotros tenemos un compromiso, desde su centro federado van a ser órgano fiscalizador de la gestión. Ellos exigen que se haga rendición de cuentas, y eso se va a hacer.

¿Se podría hablar de un proceso electoral ilegal?

Desde un comienzo. Hay una cadena de entidades que están colaborando con eso, por ejemplo el tribunal de honor, cuando lanzo mi candidatura, me abren un proceso, y era el sexto proceso con las mismas razones de la primera vez. Después vino el comité electoral que realmente han cambiado de estrategia, ellos en este proceso de segunda vuelta están cambiando las reglas de juego, por ejemplo, en la primera vuelta el padrón era de manera alfabética, ahora lo van a hacer por facultades, y eso es porque así es fácil identificar a quiénes votan por ellos. El personero legal ha hecho el reclamo pero han dicho que son autónomos (...). En una elección, los docentes sindicalizados van a salir airosos, pero no significa que tengan razón.

Después que pasó la primera vuelta, ¿cómo se han ido moviendo los votos en el caso de los docentes?

Mucha gente del entorno de ellos se han acercado a decirme que están asqueados, ellos nunca aceptan conversar conmigo en el campus por temor, pero algo debe haber para que sientan tanto temor. Nos hemos reunido para que escuchen mi propuesta porque se vendía la imagen que yo llegaba a cortar cabeza, que soy soberbio, tengo mi forma de ser y no puedo cambiar, pero las circunstancias me tienen aquí, y mi gestión es transparente como siempre ha sido todo lo que he hecho. No ha sido un proceso caro, sino austero, pero creo que muy pocos apostaban a que llegaba a la segunda vuelta, pero es por la credibilidad que hemos mostrado.

En esta etapa final, ¿existe el riesgo de que se ofrezcan prebendas a los docentes, para ganar votos?

Eso se escucha. Uno se pone a pensar que los de Idepunp se quejan porque no les pagan, se quejan los contratados, los trabajadores, la pregunta es dónde está la plata. Es una pregunta que cae por si sola. La universidad tiene problemas, los amigos de Zootecnia estaban preocupados porque el cierre de la universidad afecta, hay cosas concretas porque ellos no pueden cerrar la universidad. Ayer he conocido a la secretaria general, pero son muy prepotentes como que si uno los va a atacar, no es un docente común y corriente, sino que es un sindicato, deben actuar de otra manera.

¿También podrían manipular a los alumnos con los exámenes finales?

Hay muchas estrategias, unas se les va cayendo, pero asumen otras. Nosotros tenemos un registro de notas que cada vez funciona de manera ineficiente, muchos colegas están mortificados porque a veces colocan notas y a veces no están. No tiene que ver lección con la parte académica, pero ellos dejan que sospechemos por todo lo que está pasando.