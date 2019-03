Separan a jefe de la Unidad de Servicios Especiales de PNP Piura

Síguenos en Facebook

A propósito de la denuncia contra el mayor PNP Elvis Oyarce Encalada, acusado de presunto maltrato físico y psicológico en agravio de su pareja, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que el oficial fue separado de la jefatura de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía de Piura.

Así la situación, se prevé que el mencionado quede a disposición de la Macro Región de la Policía, mientras es sometido a un proceso disciplinario.

Como se sabe, la enamorada de Oyarce, Tatiana García, denunció ante la comisaría de Castilla que el oficial la agredió el 3 de marzo, cuando ella le reclamó por unos mensajes de otra mujer, que encontró en su celular.

Según la misma agraviada, ésta no sería la primera vez que el agente incurre en maltratos físicos y psicológicos y no lo denunció anteriormente para no perjudicarlo.