Serenos denuncian que son obligados a dar vigilancia a personal de la Apemipe

No cesan las discrepancias y denuncias en el mercadillo de Sullana, por la puesta en marcha de un convenio entre dirigentes de la Asociación Las Capullanas y un organismo privado.

Como es sabido, dicho convenio consiste en cobrar un sol diario a los comerciantes del mercadillo, que ocupan las vías públicas, para realizar las labores de limpieza y vigilancia. Este dinero será administrado por la Apemipe (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú), filial Sullana.

GRAVE DENUNCIA

También los serenos de la Municipalidad Provincial de Sullana, que evitaron dar sus nombres por temor a represalias, denunciaron que son obligados por las autoridades a prestar seguridad a las trabajadoras de la Apemipe, que cobran el importe de un sol a los comerciantes del mercadillo de Sullana.

Los serenos dejaron notar su malestar por prestar servicio a un particular, cuando deberían estar resguardando las calles de la ciudad, fin para el que han sido contratados.

Este medio se entrevistó con el subgerente de Seguridad Ciudadana, teniente Luis Niño Celi, quien informó que el coronel y jefe de dicha gerencia, Walter Santín, le ordenó que un grupo de 5 serenos apoyaran en las labores por tres días consecutivos.

“La municipalidad no tiene nada que ver con el convenio, sino que el tema es el apoyo hacia esas personas porque habían personas que no colaboraban con el sol, y algunos eran objetos de insultos. Y se les acompañó al personal,y yo he estado con ellos e incluso he recibido también insultos”, informó Niño Celi.

El funcionario remarcó que la mañana de ayer recibió la orden de su superior de retirar al personal de serenazgo, al parecer, lo que hiciera pública la denuncia.

En tanto, algunos comerciantes se preguntaron dónde va a parar el dinero recaudado, mientras que algunos vecinos dijeron que la Apemipe pretende lucrar con las calles de la ciudad.