Cuando se encontraba reparando su vehículo, un mototaxista fue asesinado de 7 balazos dentro de su vivienda y frente a su menor hijo en el distrito de Bellavista, en la provincia de Sullana, región Piura.

Este nuevo hecho criminal, que sigue atemorizando la región, ocurrió cerca de las 8 de la noche del último viernes, cuando José Paredes Vega, de 29 años, estaba en el frontis de su casa de la calle San Isidro 411, arreglando su mototaxi y el criminal llegó, le disparó e hizo que corra hacia dentro de su casa.

“Él estaba arreglando la moto con la puerta abierta, mientras yo estaba cocinando. Escuché (tiros) y me asusté. Él corrió hacia dentro (de la casa tras el ataque) y con sangre me dijo: “llama a la ambulancia” y se desplomó (cayó al piso). Yo he corrido a ver quién le disparó y solo alcancé a ver una motocicleta que se fue”, dijo llorando Brenda Cortés, pareja del mototaxista Paredes Vega, quien, tras el ataque, lo trasladó al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa y fue ingresado al Área de Cirugía donde el médico certificó su muerte.

La mujer añadió que los vecinos le indicaron que el asesino era un hombre moreno de baja estatura. Además, señaló que no sabía si su marido había recibido amenazas de muerte.

En tanto, recordó a su esposo como un padre muy cariñoso con su hijo y criticó el alto índice de inseguridad en esta provincia. ”Ni en su casa, uno mismo tiene seguridad. Uno no puede estar tranquilo. Nunca me imaginé pasar por esto. Solo escuché los disparos, pero el médico me dijo que tenía siete impactos de bala...”, señaló muy afectada la mujer.

Cabe mencionar que los hechos criminales continúan en registrándose en esta región. La noche del último jueves, sicarios asesinaron a balazos al mototaxista Francis Jampier Girón Alvarado (21) cuando estaba en su vehículo en el distrito de Las Lomas.