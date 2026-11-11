De varios disparos en diversas partes del cuerpo fue asesinado un hombre cuando se encontraba tomando desayuno en el interior de una restaurante, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El crimen ocurrió en horas de la mañana de ayer martes, en circunstancias en que Brian Rivas More, de 33 años, se encontraba en el interior del restaurante, ubicado en la manzana H, lote 17 del asentamiento humano Villa Perú – Canadá.

De pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta de color azul, cuyo pasajero, sin mediar palabra alguna abrió fuego contra Rivas More, quien cayó al suelo, ante los gritos de desesperación y auxilio de otros comensales y de los vecinos.

Los sicarios al verlo tendido en el suelo emanando sangre, huyeron.

En tanto, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, inició investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado. Como parte de las diligencias se realizó la ejecución de pericias criminalísticas y balísticas en la escena del crimen, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.Asimismo, el Ministerio Público ordenó la búsqueda y recopilación de imágenes de cámaras de video vigilancia ubicadas en los alrededores del lugar del ataque.