Ante la situación crítica que atraviesa el sector agrícola en la región Piura, los representantes de las siete juntas de usuarios de Piura y Tumbes exigen al Ejecutivo sesione y declare estado de emergencia por peligro inminente de déficit hídrico en la cuenca hidrográfica Chira-Piura.

El presidente de la Junta Regional de Usuarios de Agua, Macario Silva Vílchez, dijo que desde el 12 de setiembre se emitió el informe técnico regional de evaluación de riesgos y daños ante el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira–Piura, el mismo que va refrendado por los representantes de las juntas del Medio y Bajo Piura; Chira; Sechura; San Lorenzo; Alto Piura; Huancabamba y Tumbes, y que fue elevado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional Piura y luego al Indeci, entidad que debe aprobarlo y pasarlo a la Presidencia del Consejo de Ministros para atenderlo y oficializar esta declaratoria.

Para ello, Silva Vílchez señaló que la sequía meteorológica viene impactando negativamente al agro en la cuenca del Chira Piura, y al no recibirse aportes en el reservorio Poechos no se avizora una solución cercana, por el contrario, se vienen ya perdiendo varias hectáreas de cultivos por la limitación hídrica, “y si no se toman medidas urgentes, apoyados en la declaratoria de emergencia, el daño será mucho mayor”, finalizó.