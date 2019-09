Solo dos mil mototaxistas se formalizaron en Piura

Síguenos en Facebook

Culminó el plazo para la formalización de los mototaxistas en dos de los tres distritos de la ciudad capital provincial, y solo 5 mil 600 conductores de trimóviles aproximadamente, cumplieron con el trámite, en Piura.

Según informó el regidor Daniel Verástegui, presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad de Piura, de un universo de seis mil mototaxistas aproximadamente que circulan por el distrito, solo 122 asociaciones que agrupan a unos 2 mil 90 transportadores lograron cumplir con el trámite.

En el distrito de Castilla, de un aproximado de 5 mil mototaxistas, 160 asociaciones que integran mil 500 trimóviles aproximadamente, lograron su inscripción, mientras que en el distrito de Veintiséis de Octubre, de los cinco mil que circulan por este sector entre formales e informales, 2,900 mototaxis han cumplido con formalizarse, aunque aquí el plazo vence todavía el lunes 7 de octubre.

Cabe señalar que aquellos que no lograron inscribirse o formalizarse en Piura y Castilla, lo pueden hacer aún en el nuevo distrito, siempre que cumplan con todos los requisitos, acotó el concejal.

El siguiente paso, según indicó el regidor Daniel Verástegui, será pedir al Régimen de Gestión Común que agrupa a los representantes de los tres municipios, la ejecución de operativos en forma simultánea “para intervenir a los que no han querido formalizarse”.

CORREDORES VIALES

Daniel Verástegui indicó que antes de los operativos, se deberá definir el tema de los corredores viales, los cuales permitirán a los trimóviles, cruzar o cortar el anillo vial ya establecido.

Al respecto, el concejal de la comuna de Piura indicó que hay hasta cuatro avenidas propuestas como corredores viales, las cuales serán sometidas a la Comisión Técnica Mixta para su aprobación pero en forma consensuada.

“Se van a incluir dos corredores, ya se ha modificado la ordenanza 242, y se trabajará también la modificación de la ordenanza 229 que es la del anillo vial, la cual considera corredores viales que les permita circular por el casco urbano de norte a sur y viceversa”, indicó Verástegui.

El concejal indicó que las propuestas son las avenidas Bolognesi, Sullana, Richard Cushing y San Martín, “dos de estas avenidas se convertirán en corredores de tránsito solamente, dentro del anillo vial. El martes se someterá a la Comisión Técnica Mixta, pero queremos consensuar la modificación”, insistió.

Respecto a los reclamos de algunos dirigentes que piden una ampliación para cumplir con formalizarse, Verástegui señaló que no hay razón para no haber cumplido en el plazo establecido de 60 días.

PRÓRROGA

Julio Farfán Correa, presidente de la Fedumop (Federación Unificada de Mototaxistas de Piura), dijo que solicitarán una prórroga de 35 días para que algunos de sus asociados cumplan con el trámite que, según dijo, se vio afectado en el momento que pasaron las revisiones técnicas.

“Vamos a solicitar una ampliación de plazo de 35 días debido a que la misma Municipalidad demoró 30 días para solucionar el problema, y así poder cumplir con este trámite”, dijo Farfán Correa.

Agregó que las plantas de revisiones técnicas no han podido cubrir la demanda durante estos 60 días.

Al respecto, el regidor Daniel Verástegui señaló que aún no se había discutido el tema “pero los informales pueden todavía formalizarse, porque según las normas, el 10% de una asociación todavía se puede inscribir durante el año. El plazo no lo hemos tocado, han habido otros plazos en años anteriores, pero podríamos hacer una excepción de quienes han iniciado el proceso, pero no con los que ni siquiera han tomado interés”.

Juan Carlos Vargas Saavedra, vicepresidente de la Fecentramop (Federación Central de Trabajadores mototaxistas de Piura), dijo que “antes de pedir una ampliación, se debe hacer un análisis para verificar si hay demanda. No he visto interés de los mototaxistas en el último día de las inscripciones, y antes de los apetitos personales de los dirigentes, hay que ver el interés de la gente de formalizarse, por eso se debe analiza el tema”.

anillo vial. Respecto al anillo vial, Vargas Saavedra recalcó que el jueves de la semana pasada, la municipalidad modificó la ordenanza de las vías saturadas, y que ahora los mototaxistas podrán circular por las vías auxiliares. “Se anuló las zonas rígidas para los trimóviles, recuperando los paraderos siempre y cuando no estén dentro del anillo vial”, acotó.

Dijo que en adelante como gremio, pedirán la reducción del anillo vial, teniendo en cuenta, dijo, que no se consideró un estudio de impacto social. “Ahora debe haber un consenso para pedir la reducción del anillo vial que está mal hecho”, acotó el dirigente.

Insistió que hay zonas como las instituciones educativas, entre ellas el San Miguel, la zona industrial, los hospitales como el Jorge Reátegui Delgado, que tienen demanda de los usuarios de los trimóviles.

“Es un proyecto que estamos trabajando con un especialista en transportes. No alcanzaría el centro histórico, pero sí por el San Miguel, hospitales, zona industrial, y se podría retornar para la circulación. Se hará la propuesta el martes ante la Comisión de Transportes, pero esperamos que otros gremios aporten sugerencias que beneficien a todos”, dijo Carlos Vargas, remarcando que la comuna debe cumplir con fiscalizar para mantener el orden.

Por su parte, Jimmy Arellano, presidente de la Fecentramop, indicó que la mayoría de sus asociados ha cumplido con formalizarse, pero que algunos han sido observados durante las revisiones técnicas, y otros demoraron su proceso de formalización porque los expedientes de renovación de sus juntas directivas, no fueron revisados por los registradores de la Sunarp (Superitendencia Nacional de Registros Públicos debido a la gran demanda”.

Otro grupo de mototaxistas no logró formalizarse por desconocimiento de sus dirigentes, “pero si fuera necesario, pediremos otros 10 días para que cumplan con la formalización”.

Recordó que el anillo vial se hizo sin su participación, y no se consideró al igual que Vargas Saavedra, zonas de gran demanda como intituciones educativas y hospitales, donde la mayoría de sus usuarios provienen de los asentamientos humanos.

“Pediremos que se pueda circular por el asentamiento humano Buenos Aires, la urbanización Santa Ana, el Barrio Sur, y la avenida Sullana de ida y vuelta”.