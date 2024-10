Rosa Amelia Coronel García, viene solicitando ayuda urgente para poder costear los gastos de los medicamentos para el tratamiento a su menor hijo de 2 años de edad que padece de un mal en su cara denominado linfahengioma.

“No tengo los recursos para poder costear los gastos, ya que mi hijo tiene que tomar urgente sus medicamentos para que le ayude a disminuir (su mal), porque son sus vasos sanguíneos que no le circulan y si no recibe esa medicina se puede morir”, dijo llorando Rosa Coronel, madre del menor Kylián Culqui Coronel que añadió que el costo de los medicamentos es en dólares y los venden en Chile.

Contó que su hijo nació así y desde ese entonces, ha estado trasladándolo a los médicos e indicó que no puede ser atendido en el SIS porque lo inscribieron en EsSalud. “Me lo refirieron a Lima y allá los médicos hicieron una junta médica y dijeron que el linfahengioma no es cancerígeno ni malingo, pero que en el Perú no hay tratamiento”, dijo la madre del niño.

Rosa Coronel señaló que reside junto a su menor hijo en la calle Córdova 222 en la provincia de Sullana y cualquier ayuda se pueden comunicar con ella al celular 930365384.