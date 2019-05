Supuestos asesinos de mototaxista siguen libres pese a tener orden de captura

Síguenos en Facebook

Hace más de un mes que el padre de familia, Ander Urbina Castillo (21), fue asesinado de siete balazos por tres personas a pocos metros de su casa, en la tercera cuadra de la calle Santa Rosa del asentamiento Sánchez Cerro, en Sullana.

La víctima murió tres días después en el Hospital de Sullana, donde luchó por sobrevivir. Antes de partir, reveló la identidad de las personas que se ensañaron con él.

Lamentablemente, estas personas siguen libres pese a que dos de ellas cuentan con orden de captura. El tercero es un menor que fue intervenido y puesto en libertad, situación que generó el reclamo de los deudos.

PROTESTA

La mañana de ayer, familiares y amigos de Urbina Castillo llegaron hasta los exteriores del Poder Judicial y el Ministerio Público para exigir que la muerte del padre de familia no quede impune. Los manifestantes exigían hablar con la fiscal a cargo del caso, Ana Jesús Pariona Torres, debido a la lentitud con la que avanzan las investigaciones.

Asimismo, cuestionaron que la Policía Nacional no haya capturado a los principales implicados en esta muerte: Rodolfo Josué Smith Chavez Changana y Henry Denilson Manchay Castillo, quienes tienen orden de captura con fecha 9 de abril. También está implicado un menor de edad con el apelativo “Brayan”, quien fue intervenido y luego puesto en libertad.

AMENAZAS

Los deudos viven atemorizados porque reciben amenazas de muerte. “Tu hermano y todos con los que vives van a morir. A mí no me importan ustedes, así él ande con chalecos también me lo voy a tumbar”, señala un mensaje de texto.

El pasado 1 de abril, el mototaxista fue acribillado a pocos metros de su casa. De acuerdo con la Policía, el ahora occiso fue asesinado por salir en defensa de su hermano quien era amenazado por sostener una relación sentimental con la hermana de uno de los acusados.