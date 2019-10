Temen brote epidémico en Sullana por los desagües

Síguenos en Facebook

Las aguas servidas que discurren por el Canal Vía no solo representan un atentado contra el medioambiente, sino que son un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades por la presencia de insectos y roedores en la ciudad de Sullana.

ADVERTENCIA

En ese escenario, las autoridades de salud temen la aparición de un brote epidémico en esta ciudad, teniendo en cuenta el anuncio de las lluvias para el mes de diciembre, aunado a los desagües, las aguas estancadas y basura que existen a lo largo del canal, cuya obra de remodelación se extenderá hasta febrero del próximo año.

El coordinador de Estrategia Sanitaria de Control y Prevención de Enfermedades Metaxénicas de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, Daniel Espinoza Perdomo, mostró su preocupación por la situación de contaminación que atraviesan los vecinos que viven a inmediaciones del Canal Vía, así como los más de dos mil alumnos que estudian en los tres colegios ubicados en la ribera del viaducto infestado de aguas residuales que emanan fuertes olores a excremento.

De acuerdo al especialista, el afloramiento de los desagües, sumado a la presencia de basurales a lo largo del Canal Vía podrían desencadenar la temida leptospirosis, por la presencia de roedores que pululan en dicho canal.

Por este motivo, Espinoza Perdomo recomendó a los vecinos y escolares que estudian a inmediaciones del Canal Vía, evitar el contacto con las aguas residuales para no poner en riesgo su salud. "Lo que hay que prevenir ahí es la leptospirosis, que los niños no jueguen en esas aguas, y no solo la bacteria leptospira sino también la parasitosis y otros tipos de bacterias", explicó el funcionario.

Asimismo, el afloramiento de los desagües, sumado a la presencia de maleza son un caldo de cultivo para la proliferación del zancudo Anopheles que se anida en aguas contaminadas y pastizales y que propaga el virus de la malaria. Aunque este virus es común en la zona rural, también se han presentado casos, en el 2015, de enfermos con malaria en la zona urbana.

GRAVE CONTAMINACIÓN

La mañana de ayer, este medio recorrió la zona La Quebrada y comprobó que el buzón ubicado en la transversal Tarapacá, a solo escasos metros de la institución educativa N° 14783, continúa aflorando aguas residuales que discurren hacia el Canal Vía, por ser la cota más baja.

"Esto demuestra que la EPS Grau incumplió su palabra de dar solución a este problema de contaminación", indicó el director del colegio Richard Osvaldo Chamba Vilchez.

Mientras tanto, las alumnas del colegio 14783 han perdido una semana entera de clases luego de que la dirección haya decidido suspender el dictado porque las alumnas presentaban vómitos, nauseas y dolores de cabeza debido a los olores nauseabundos.

Como se recuerda, la mañana del lunes funcionarios de la EPS Grau se comprometieron a dar solución al problema del colapso del buzón por el plazo de tres días para lo cual se suspendieron las clases en dicha institución; no obstante, hasta ayer en la mañana el problema se había agravado por lo que el director nuevamente tuvo que posponer las clases dado que los padres de familia se opusieron a que sus hijas estudien en esas condiciones.

Los vecinos que viven a inmediaciones del Canal Vía y la zona conocida como La Quebrada, también han levantado su voz para protestar por la demora en los trabajos de cambio de losas a cargo de la municipalidad de Sullana, y contra la EPS Grau que no cumple con limpiar el buzón colmatado de la transversal Tarapacá.

Ellos señalaron que todos los días soportan los olores a excremento, aunando a las plagas de moscas y zancudos que invaden sus casas desde temprano, perturbando su tranquilidad.

Sobre ese punto, se conoció que personal de la Subregión de Salud ha tomado muestras al agua que discurre por el canal pero hasta la fecha se desconocen los resultados.

Espinoza Perdomo, aclaró que el zancudo Culex que habita en las aguas estancadas del Canal Vía no transmite el dengue. Dicha enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes Aegypti que se reproduce en aguas limpias.

No obstante, indicó que el mosquito Culex, que es común que se reproduzca en cualquier medio o depósito con agua turbia o limpia, genera incomodidad y fastidio en las familias de la zona donde habita.

SIN AGUA

Un caso aparte es la escasez de agua potable en Sullana, sobre todo en temporadas de lluvias, que es cuando la EPS Grau suspende este servicio, lo que genera que los casos de dengue se disparen. Solo en este año se han reportado 149 casos de dengue en la Sub Región.