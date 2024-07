La temperatura más baja de lo que va del invierno en Piura, se registró el día de ayer. La ciudad amaneció con una temperatura de 14.8 °C. En la sierra de Piura también disminuyeron las temperaturas.

Así lo informó el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -Senamhi en Piura, Jorge Carranza Valle, quien explicó que la temperatura mínima registrada en la ciudad de Piura al amanecer de ayer 16 de julio fue de 14.8 °C, siendo la temperatura más baja del 2024.

“Hoy (ayer) registramos la temperatura más baja en lo que va el invierno del 2024 con 14.8 °C, la misma que si comparamos a su valor normal para el mes de julio que es de 17.6 ° C, bajamos 2.8 °C, incrementándose la sensación de frío no solo en la ciudad de Piura si no en todo el departamento en general”, precisó Carranza.

Subrayó que este descenso de temperatura ya había sido previsto por el Senamhi y estuvo influenciada por el ingreso de aire seco y frío.

Precisó que, por ejemplo, en Morropón, la temperatura fue de 13.0 °C, Chulucanas con 12.2 °C, Partidor en Las Lomas con 14.8 °C, San Miguel en Catacaos con 13.7 °C Malacasí con 14.6 °C y Lancones con 15.0 °C.

VER MÁS: Delincuentes asaltaron en 36 segundos a los clientes de una pollería de Piura

Asimismo, en la estación meteorológica Salalá, ubicada en la provincia de Huancabamba, a una altitud de 2974 m.s.n.m se registró una temperatura de 6.5 °C, una de las más bajas.

Carranza acotó que, de acuerdo con el último comunicado emitido ayer martes por el Senamhi, nuevamente se presentaría un período de bajas temperaturas que se extenderían hasta el 24 de julio del presente año.

El jefe del Senamhi recomendó a las autoridades y público en general a tomar las debidas medidas de prevención con la finalidad de mitigar los efectos que este evento meteorológico podría ocasionar en la población en general, sobre todo en los niños y mayores de edad.