Un alto funcionario cobra viáticos por una capacitación a la que nunca asistió

La austeridad que pregona el sector público habría caído en un saco roto para los funcionarios de la Gerencia Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana debido a los ostentosos viáticos girados a favor de ciertos empleados para una capacitación en Tumbes.

Lo que es peor, fuentes allegadas a la institución denunciaron que entre los funcionarios invitados al evento, hubo uno que no acudió pero que sí cobró los S/ 1600 de viáticos.

BAJO LA LUPA

El director de Intervenciones Sanitarias de Sullana, Raúl Othiel Benitez Jiménez, nunca asistió a la actividad académica denominada “Implementación de las guías técnicas del Sismed”, organizada por la Dirección Ejecutiva de Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la Digemid, del 6 al 9 de mayo de este año en la ciudad de Tumbes.

El mismo funcionario reconoció que no asistió al evento y que devolvió el dinero que cobró de manera indebida, cosa que en la administración pública está penado.

“Yo he devuelto todo, es más, los pasajes para viajar (a la capacitación) salieron después, entonces yo le dije inmediatamente al señor eso devuélvelo porque yo no he viajado, solamente es el viático (S/ 1,600) que lo he devuelto el día viernes pasado”, precisó el funcionario.

Llama poderosamente la atención que el dinero, a decir por el funcionario, haya sido devuelto con dos meses de posterioridad a la actividad. Durante este tiempo, no se sabe en que empleó el dinero del Estado el funcionario.

OJO A LA FECHA

De acuerdo con el sistema SIAF, el cheque por viáticos y asignación por comisión que giró la subregión Luciano Castilo Colonna al trabajador Benitez Jiménez tiene fecha 18 de mayo del presente año. Esto quiere decir que el funcionario cobró los viáticos después de la capacitación (que fue entre el 6 y 9 de mayo), pese a que nunca asistió al evento, tal como se aprecia en las fotografías a las que se tuvo acceso.

Benitez Jiménez dijo que no fue a la capacitación porque estaba atendiendo la adjudicación de plazas en la Subregión.